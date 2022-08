Újabb lezárásokat vezettek be Kínában a covid miatt

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Újabb lezárásokat jelentett be a kínai kormány csütörtökön: a hatóságok több nagyvárosban is korlátozzák a helyiek szabad mozgását. Van, ahol teljes karantént vezettek be, máshol az emberek nem hagyhatják el a kerületet, ahol élnek, megintcsak máshol csak az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőek: a kórházak és az orvosi rendelők még nyitva tartanak, de – legalábbis néhány napig – a legtöbben csak bevásárolni mehetnek el otthonról, a nem alapvető szükségleteket kielégítő üzletek zárva tartanak.

A korlátozások hosszáról még nem sokat lehet tudni: Yiwuban, egy 1,9 millió lakosú iparvárosban egyelőre három napos részleges lezárásokról döntöttek, de a regisztrált megbetegedések számától függően ez még változhat. Ürümcsiben, a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület székhelyén öt napos lezárást vezettek be több kerületben. Tibetben és Hajnanban, ahol sok turista fordul meg, egyre több fertőzöttet találnak.

A kínai hatóságok keddi jelentése szerint az országban 828 új fertőzöttet regisztráltak, a fertőzések felét Hajnanból jelentették. Az érintett tartományokban tömeges tesztelést rendeltek el, és több vallási és turisztikai központot is lezártak, így például a lhászai Potala palota kapui is zárva vannak a turisták előtt.

A zéró covid elve

Kínában június végén frissítették a hivatalos járványügyi előírásokat, amelyek eddig tartományonként vagy városonként változóak voltak, így most mindenhol azonos járványügyi forgatókönyvet kell követniük a hatóságoknak. Az intézkedések a zéró covid elvét követik: már egy, vagy néhány regisztrált beteg is elég hozzá, hogy széles körű lezárásokat rendeljenek el, amelyeket tömeges tesztelés és néhány nap türelmi idő után oldanak fel.

A lezárások leginkább a turisztikai központokat érintik érzékenyen: Tibetben több zarándokhelyet is lezártak, Hajnan tartományban, amelynek a legfőbb bevételi forrását a turizmus jelenti, a korlátozások több helyi vállalkozás fennmaradását is veszélyeztetik.

A most lezárt városokban számos turista szabad mozgását is korlátozták, ezért sokan attól tartanak, hogy a jövőben már nem is számítanak majd feltétlenül vonzó célpontnak. A zéró covid-stratégia máshol is megakasztotta a gazdasági növekedést, ami elmaradt az előre megjósolttól, több elemző szerint pedig még gyengébb lehet, mint amit a hivatalos adatokban közöltek, a kínai kormányzat ugyanis megpróbálja eltitkolni a gazdaság gyenge teljesítményét.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: