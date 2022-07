A covid után most a kolera jelent meg egy vuhani piacon

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Egy vuhani piacon három napra bezárattak egy boltot, miután az ott árult kínai lágyhéjú teknősökben a kolera kórokozóját találták meg. A hatóságok szerint nincs vészhelyzet, a fertőzött állatokat a velük egy szállítmányban érkezettekkel együtt elpusztították, a piacot pedig fertőtlenítették. A bolt dolgozói egészségesek, emberben nem jelent meg a betegség, az a vuhani diák, aki a múlt héten betegedett meg, nem került kapcsolatba az állatokkal, és nem a piacon kapta el a betegséget, amelyet nem is ugyanaz a baktériumtörzs okozott, mint amelyet a teknősökben azonosítottak.

Kína szárazföldi területein a kolera ritka betegségnek számít, tavaly csak öt megbetegedést regisztráltak. A kínai egészségügyi hatóságok a betegséget az „A osztályba” sorolják, ebben a kategóriában a kolerán kívül csak a bubópestis található meg. A besorolás azt jelenti, hogy ha valahol megjelenik a fertőzés, a hatóságok a legszigorúbb járványügyi intézkedéseket hozhatják meg.

Annak ellenére, hogy a dologból nem lett járvány, a városbeliek aggódnak, ami nem is csoda, hiszen mindenki emlékszik rá, hogy mi történt, amikor legutóbb valamilyen rejtélyes fertőzés jelent meg egy vuhani piacon. Kína hivatalosan nem ismerte el, hogy a Huanan piacról indult útjára a covid, és nem is könnyítette meg a WHO szakértőinek munkáját, de nagyon valószínű, hogy az első fertőzöttek innen származtak – és az is elképzelhető, hogy az „A” besorolás mellett ezért is léptek fel ilyen szigorúan a hatóságok, amikor felfedezték a fertőzött teknősöket.

Fertőtlenítés, kontaktkutatás, cenzúra

Andrew Greenhill, az ausztrál Federation University mikrobiológusa szerint a mostani eset ismét rávilágít a piacok közegészségügyi veszélyeire, azt viszont jó ötletnek tartja, hogy a kínai hatóságok folytatják a megfigyeléseket. Greenhill szerint nem valószínű, hogy komoly kolerajárvány törjön ki akár Vuhanban, akár bárhol máshol, ahol megfelelő higiéniai körülmények uralkodnak, és az emberek tiszta ivóvíz-ellátása biztosított.

A hatóságok a jelek szerint mindent megtesznek, hogy ne is törjön ki a járvány: miután diagnosztizálták azt a diákot, aki elkapta a betegséget, a kollégium 254 lakóját is tesztelték, ahogy mindenki mást is, akivel a beteg találkozott.

A kollégiumot és a labort, ahol a diák dolgozott, lezárták és fertőtlenítették, mindenkit, aki gyanúsnak tűnt, megfelelő időre karantén alá helyeztek. És persze Kína nem is lenne Kína, ha megfeledkeztek volna a legfontosabb elintéznivalóról: miután hétfő reggel az állami hírügynökség címlapon hozta a koleráról szóló hírt, a cenzorok olyan lelkesen lengették meg a banhammert, hogy keddre már nemhogy a címlapon nem volt már nyoma, de az archívumból is törölték.

