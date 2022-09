WMO: Elérhetetlen távolságba került a párizsi klímaegyezmény céljainak megvalósítása

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szeptember 13-án közzétett összefoglalója szerint teljesen elégtelenek a jelenlegi klímavédelmi intézkedések: a kitűzött klímacélok megvalósítása elérhetetlen távolságban van. A WMO szakmai felügyeletével több szervezet együttműködésében kiadott jelentés figyelmeztet, hogy az eddiginél szigorúbb szabályozásra, komolyabb lépésekre van szükség, különben az éghajlatváltozás környezeti, illetve gazdasági és társadalmi hatásai is egyre pusztítóbbá válnak a jövőben.

A United in Science című jelentésből kiderül, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is rekordmagas, csak átmenetileg jelentett enyhülést a koronavírus-járvány. Azzal pedig, hogy az ipar teljesen újraindult a járványhullámokat követően, megugrott a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó kibocsátás, amely a járvány előtti szintnél is magasabb értéket mutat.

Az összefoglaló szerint ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodásban foglalt, 2030-ra vállalt 1,5 Celsius-fokos határ tartható legyen, hétszer szigorúbb vállalásokra van szükség, mint a jelenleg érvényben lévők. Hiába tettek ígéretet a nemzeti kormányok arra, a Glasgow-ban megrendezett COP26 klímacsúcson, hogy mindent megtesznek, ebből szinte semmi nem valósult meg, és a mostani tempóval 5 éven belül eléri a Föld a másfél fokos melegedési határértéket.

António Guterres, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) főtitkára szerint aggályos az is, hogy a fejlett országok nem támogatják a megígért segélyekkel a fejlődő világot, hiába tettek erre korábban vállalást, ami évi 40 milliárd dollár azonnali segítséget, 2030-ig pedig évi 300 milliárdot jelentene.

A jelentés szerint az elmúlt hét év volt a legmelegebb, és közel 50 százalék az esély arra, hogy a következő öt év valamelyikében az éves átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokkal meghaladja majd az iparosodás előtti világ éves átlaghőmérsékletét. Az előrejelzések 2022 és 2026 között 1,1-1,7 fokos globális átlaghőmérséklet-növekedéssel számolnak, írja a Guardian.

De a klímaváltozás gazdasági hatásai is jelentősek, a Föld lakosságának közel fele, becslések szerint 3,3-3,6 milliárd ember él a változás által sújtott területeken, és évente mintegy 200 millió dollár veszteséget okoznak azok a katasztrófák, amelyeket a klímaváltozás okoz.

