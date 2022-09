A sors iróniája: a kínai hagyományos orvoslás segíthet a hosszú covidban szenvedőknek

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Hongkongi kutatók először végeztek olyan klinikai vizsgálatot, amely során kiterjedten tesztelték a hagyományos kínai orvoslás módszereit a hosszú covidnak nevezett tünetegyüttes kezelésére. A vizsgálat eredményei szerint a terápia háromból több mint egy betegnél enyhítette a tüneteket, például a fáradtságot, a köhögést vagy a légszomjat.

Három helyi egyetem kutatói 2020 szeptemberében összesen 150 olyan hongkongi lakost toboroztak a klinikai vizsgálatra, akik felépültek a covidból, de a hosszú covid jellegzetes tünetein még nem voltak túl. A betegeknek személyre szabott terápiákat terveztek, és többek között akupunktúrát és gyógynövények használatát írták elő nekik, majd úgynevezett „objektív módszerekkel” mérték fel az állapotuk változását, például úgy, hogy megnézték, idővel jobban bírnak-e egy hatperces gyaloglást.

A kísérletben résztvevők 71 százalékánál két olyan betegséget diagnosztizáltak, amely csak a kínai gyógyászatban létezik: a tüdő és a lép csi-hiányát, valamint általános csi- és jin-hiányt, amit a hosszú covidhoz hasonló tünetek jellemeznek – így a fáradtság, a légszomj, a hányinger vagy a szájszárazság. Míg a teszt előtt az alanyoknak csak az 5 százaléka teljesítette a gyalogláspróbát (vagyis nagyobb nehézségek nélkül tudtak hat percen át sétálni), a 6 hónapos kezelés után ez 16 százalékra nőtt.

A betegekkel folytatott konzultáció során megállapították, hogy 36,5 százalékuk a fáradtságérzet javulásáról számolt be, míg 35,7 százalékuknál a köhögés, 28,6 százalékuknál pedig a légszomj tünete enyhült. Az eredményeket bemutató tanulmány a BioMed Central nevű brit tudományos lapcsoport Chinese Medicine nevű folyóiratában jelent meg.

A tanulmánnyal szemben felvetették, hogy nem használt kontrollcsoportot, amely segítene pontosabban megállapítani, hogy az elért javulás tényleg a hagyományos orvoslásnak volt-e köszönhető, vagy anélkül is bekövetkezett volna. Ezt a vizsgálatban résztvevő gyógyász azzal hárította el, hogy a gyógynövények felismerhető íze miatt nehéz lett volna megakadályozni, hogy a kontrollcsoport tagjai felismerjék, hogy csak placebót kaptak.

Fotó: Hongkongi Egyetem

A hongkongi kórházi hatóság vezetője néhány nappal korábban jelentette be, hogy a kínai orvoslás szerepét jelentősen kiterjesztik a közegészségügyben, egyben a kínai és a nyugati orvosok közötti nagyobb együttműködésre szólított fel. Mint elmondta, a covidjárvány idén márciusban tetőző ötödik hulláma előtt 1390 beteget kezeltek hagyományos orvoslással, de ez a szám mára 64 ezerre nőtt.

A hosszú covid hónapokig, vagy akár egy évnél is tovább elhúzódó tünetei miatt egyre többen fordulnak tudományosan nem bizonyított alternatív gyógymódokhoz, és bár személyes beszámolók szerint a kínai orvoslás is tud segíteni a tünetek enyhítésében, de egyelőre ennek sincs tudományos bizonyítéka – a kontrollcsoport hiánya miatt a hongkongi kutatás sem számít annak, hiába számolt be róla a hagyományos kínai orvoslás melletti bizonyítékként a kínai sajtó.

