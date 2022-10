Egy amerikai szervezet emberi jogokat követel az óceán számára

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A brit kormány érző lényeknek nyilvánította a polipokat, a homárt és a garnélát, így a tavaly meghozott törvények értelmében már ugyanúgy nem szabad kínozni, például élve megfőzni őket, mint mondjuk egy macskát vagy egy kutyát. Spanyolországban az összes állatot érző lénynek nyilvánították, ettől a lépéstől az illegális állatkereskedelem visszaszorítását, a menhelyeken uralkodó katasztrofális állapotok enyhítését és az állatkínzás szigorúbb büntetését várják a törvényhozók.

Egy amerikai szervezet valami hasonlót javasol az óceán (illetve ahogy ők írják: az Óceán) esetében is: az Earth Law Center álláspontja szerint a természetnek, ezen belül az Óceánnak is joga van a létezéshez és az egészséghez, amint pedig nem így közelítünk hozzá, óhatatlanul kizsákmányoljuk. Az Earth Law kutatói szerint önálló entitásként kell elfogadni a természeti létezőket, és azt javasolják, hogy ezt ismerje el a nemzetközi jog is.

Michelle Bender, Rachel Bustamante és Kelsey Leonard, a javaslat előterjesztői szerint világos, hogy az ember viszonya a természethez nem megfelelő, ezért ha fenntartható jövőben akarunk gondolkozni, először is ezt kell megváltoztatni.

Kölcsönös függés

A kutatók szerint az is világos, hogy az óceán nagy bajban van: a Föld fontos rendszerei egymás után borulnak fel a klímaváltozás miatt, sosem látott tempóban olvadnak a gleccserek, a Nagy-korallzátony megfő, ha pedig nem történik valami csoda, a felmelegedés hatására az óceánok melegebbek és savasabbak lesznek, ehhez pedig sok ökoszisztéma képtelen lesz alkalmazkodni.

Bender és társai szerint hiába vannak nemzetközi próbálkozások arra, hogy mentsék, ami még menthető, ez nem elég: a legfőbb hiba a hozzáállásban van, ezért ideje elkezdeni a saját jogán tisztelni az óceánt és a természetet. Azzal, ha önálló jogokkal ruháznánk fel az Óceánt, a kutatók szerint kevésbé tulajdonként vagy erőforrásként tekintene rá az ember, hanem a kölcsönös függést felismerve, szeretően gondoskodna róla, és tiszteletben tartaná a jogait.

A kutatók szerint ezek a jogok ugyanúgy működnek és ugyanolyan szentek, mint az alapvető emberi jogok, és hasonlóképpen sérthetetlennek is kellene kezelni őket – igaz, ezeket sem tartják tiszteletben mindenhol, de így legalább lehet hivatkozni a megsértésükre.

