Közel ötvenezer éves, még mindig fertőzőképes vírust nyertek ki a szibériai permafrosztból

A szibériai permafrosztban, vagyis az „örökfagy” területein rekedt vírusokat élesztett újjá egy nemzetközi kutatókból álló kutatócsoport. A most feltámasztott vírusok között van az eddigi legősibb is, a maga 48 500 évével.

Ez világrekordnak számít, hiszen korábban maximum 30 ezer éves fagyott vírusokat tudtak életképes formában kiolvasztani. Jean-Michel Claverie, a franciaországi Aix-Marseille Egyetem munkatársa szerint a közel 50 ezer éves vírus valódi rekorder, ami akár 250 millió éves üledékekben, jégben és sókristályokban rekedt a fagy hatására.

A kutatók kifejezetten óriásvírusokat, a nagy amőbának nevezett egysejtű organizmusokat fertőző vírusokat keresnek a vizsgálataik során. Eric Delwart, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem munkatársa a New Scientistnek azt nyilatkozta, hogy ha ezek a nagy vírusok ilyen hosszú ideig életképesek maradtak, akkor a kisebb emlősvírusok is fertőzőképesek lehetnek a kiolvasztásuk után.

A most feltárt, közel 50 ezer éves példányt az oroszországi Jakutföldön található Yukechi Alas tó feneke alatt 16 méter mélyen lévő permafrosztból nyerték ki. Ezek a területek, bár az időjárásuk igen kedvezőtlen, egyre több ember élőhelyéül szolgálnak, akik azért költöznek ide, hogy értékes nyersanyagokat bányásszanak. Ők különös veszélynek vannak kitéve, ha a fagyott vírusok az olvadás után tényleg újra fertőzőképessé válnak, mert a bányászat első lépéseként a permafroszt felső rétegeit távolítják el és munkálják meg.

Bár valós fenyegetés, hogy ezek a vírusok megfertőzhetik az embereket, Delwart szerint nem kell attól tartani, hogy egy újabb világjárvány robban ki a globális felmelegedés során kiolvadt vírusok miatt. Véleménye szerint a házi- és vadállatokban keringő emlősvírusok egyelőre sokkal nagyobb kockázatot jelentenek. Vele ellentétben Rebecca Katz, a washingtoni Georgetown Egyetem munkatársa a New Scientistnek azt mondta, hogy valós veszélyként kell számolni az olvadás miatt felbukkanó vírusokkal.

Claverie azt is elmondta a lapnak, hogy a vírusok szándékos kiolvasztása és felélesztése is kockázatos lehet. Bár az általuk feltárt amőbavírusok az emberekre nem jelentenek veszélyt, vannak olyan vírusok is a fagyott permafrosztban, amelyek valós fenyegetést jelentenek az emberekre nézve. Ezért is tartja felelőtlenségnek a 2019 szeptemberében egy robbanás hírével a sajtót bejáró oroszországi VECTOR Állami Virológiai és Biotechnológiai Kutatóközpont kísérletét, amelyben egy 2009-ben előkerült őskori lóegyed maradványaiból nyernének ki vírusokat. Ezek korábban emlősöket is fertőzhettek, így az emberekre is veszélyt jelenthetnek.

