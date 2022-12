A marsi regolitban már azt vizsgálják, milyen kihívásokat jelenthet a kolonizálás során

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A Perseverance december elején két újabb kőzetmintát gyűjtött be a Mars felszínén, amelyek, a korábban begyűjtött kőzetmagoktól eltérően, a bolygó felszínén a szél által összehordott homok- és porkupacokból származnak – írja a NASA. A mintákat, az interkontinentális minta-visszahozatali program keretében közel tíz év múlva földi körülmények között is vizsgálják majd. Addig a szonda gondoskodik arról, hogy biztonságban legyenek.

A kőzet- és pormintákra a Földön egy sor vizsgálat vár majd. A tudósokat és a mérnököket egyaránt érdekli ugyanis, milyen a marsi kőzetek és a regolit összetétele és felépítése. Nemcsak a marsi élet nyomait keresik bennük, hanem azt is vizsgálják, milyen kihívásokat jelentenek az űrben használt eszközök számára. A regolit emellett a Marson zajló geológiai folyamatokról is tartalmaz információt, de hatással van a Marsra vitt tárgyakra és robotokra is.

A Perseverance és a regolitminta-gyűjtés után maradt két furat a Mars felszínén Fotó: NASA/JPL-Caltech

A regolit tanulmányozása épp ezért nemcsak a mostani expedíció, hanem a jövőbeliek megalapozása miatt is kiemelt fontosságú. A por és a regolit károsíthatja a bolygón használt eszközöket, űrruhákat, napelemeket, műszereket akkor is, ha egy távolról irányítható szondáról van szó és akkor is, ha emberek lépnek a bolygóra. Az űrhajósokra nézve pedig kimondottan veszélyes lehet az apró szemcseméretű regolit. A holdi regolitról ugyanis már bizonyították, hogy a részecskéi elég élesek lehetnek ahhoz, hogy mikroszkopikus szakadásokat okozzon az űrruhákon. A szimulációk szerint pedig olyan apró szemcsék is előfordulhatnak, amelyek a légzőkészülékek szűrőin is képesek átjutni.

A Mars felszínén található porra azonban nem csak kockázatként tekintenek a tudósok. Hasznos lehet például a sugárzás elleni védelemben, ha egy állomás kiépítésére kerül sor, még ha felhasználása körültekintést igényel is. A por belélegzése vagy lenyelése a mérgező összetevők miatt lehet veszélyes.

A regolitminták gyűjtéséhez a Perseverance egy speciális fúrófejet használt. Az eszköz egy tüskeszerű, furatokkal ellátott fej, amelyet a NASA Jet Propulsion Laboratory-jának (Sugárhajtómű Laboratórium, JPL) mérnökei kimondottan erre a célra, a regolit begyűjtésére fejlesztettek a Mars felszínének és geológiai viszonyainak szimulációja segítségével.

