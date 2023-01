Amerikában a gáztűzhelyek betiltását fontolgatják a gyermekkori asztma kockázatainak növekedése miatt

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága a gáztűzhelyek használatának szabályozását és korlátozását sürgeti, mivel új kutatások szerint a főzőalkalmatosságok használata összefüggésbe hozható a gyermekkori asztma kialakulásával, írja a CNN Business.

A lap egy, a Bloombergen megjelent interjúra hivatkozik, amelyben az amerikai fogyasztóvédelmi biztos (CPSC) kifejtette, hogy a gáztűzhelyek rejtett veszélyt jelenthetnek a háztartások számára. A szakértő szerint a beltéri szennyezés mértékétől függően egyes típusok használatát később akár teljesen be is tilthatják az államokban, de a fókuszt a biztonságossá tételre helyezik.

Az amerikai fogyasztóvédelem már hónapok óta fontolgatja a lépéseket, amit tovább sürget egy, az International Journal of Environmental Research and Public Health folyóiratban megjelent tanulmány eredménye is. A kutatók szerint ugyanis a gáztűzhelyek használata nemcsak a lakások levegőminőségét rontja, hanem összefüggésbe hozhatók a gyermekkori asztma megjelenésével és a légzőszervi megbetegedések súlyosbodásával.

A tanulmány azt állítja, hogy a gyerekkori asztmás esetek akár 13 százalékáért a tűzhelyek lehetnek felelősek. Bár a gáztűzhelyek használata nem egyenletes az országban, egyes államokban a háztartások mintegy 70 százalékában is ilyennel főznek. Kaliforniában például igen elterjedtek, de évekkel ezelőtt felismerték, hogy a berendezések környezeti és egészségügyi veszélyt jelentenek, ezért Berkeley-ben már 2019-ben betiltották a beépítésüket az új lakásokban. Több városban szabályozták a földgáz használatát is, új építéseknél sok helyen már be sem lehet vezetni a gázt az épületekbe.

Megfelelő szellőzés hiányában a gáztűzhelyek alkalmazása növeli a beltéri levegőben a nitrogén-dioxid (ez lehet felelős az asztma kialakulásáért), a szén-monoxid és a finom részecskék koncentrációját. A szivárgó gáztűzhelyek problémája túlnyomórészt az alacsony jövedelmi státuszú lakosságot érinti, azokat, akik rossz minőségű lakásokban élnek, konyháikban nem megfelelő a szellőzés és lakóhelyükhöz közel hulladékégetők is találhatók. Számukra a gáz használata a főzésben gyakorlatilag megkerülhetetlen, mivel az elektromos főzőlapok nemcsak drágábbak, hanem a fenntartásuk is költségesebb. Ezért az Amerikai Gázszövetség úgy véli, hogy a lakhatást drágító betiltás helyett a jobb szellőzés biztosítása vagy a főzés utáni rendszeres szellőztetés lehet a probléma megoldása.

Bár egyelőre a fogyasztóvédelem nem javasol konkrét szabályozási intézkedést, a tűzhelyekkel kapcsolatban folyamatosan gyűjtik az információkat és a kutatási eredményeket.

