A gyerekek és a kutyák kapcsolata lehet a magyarázat az állatok háziasítására

A más fajokra kiterjesztett, már kisgyerekként tanúsított altruista viselkedés lehet a domesztikáció mozgatórugója – derül ki a brit Guardianben ismertetett új amerikai kutatásból.

A Human-Animal Interactions című folyóiratban megjelent tanulmányban ismertetett vizsgálatot a Michigani Egyetem gyerekpszichológiai laboratóriumában végezték 2 és 3 évesek bevonásával. Rachna Reddy evolúciós antropológus, a tanulmány első szerzője a brit lapnak elmondta, hogy a gyerekek nemcsak megértették a kutyák vágyait, hanem hajlandóak és képesek is voltak segíteni nekik még akkor is, ha a kutyáknak elenyészően kicsi volt az esélye arra, hogy viszonozzák a szívességet. Már a kétévesek is mindent megtettek azért, hogy a kutyáknak segítsenek megszerezni a nekik elérhetetlennek bizonyuló játékokat és jutalomfalatokat – méghozzá úgy, hogy korábban nem találkoztak a kísérletben részt vevő az állatokkal.

A kutatók 97, 20 és 47 hónapos kor közötti gyerek és három gyerekszerető kutya interakcióit figyelték meg. A kísérleti alaphelyzet szerint az állatokat és a gyerekeket egy kerítés választotta el egymástól, kutyavonzó játékok és jutalomfalatok pedig minden esetben a gyerekek oldalára kerültek. A kutatók megfigyelték, hogy a gyerekek kétszer nagyobb valószínűséggel adták át a tárgyakat, ha a kutyák nyűszítéssel, testbeszéddel kifejezett érdeklődést mutattak irántuk, mint amikor közömbösen viselkedtek. Még ennél is nagyobb valószínűséggel segítettek, ha volt otthon kutyájuk, illetve, ha a jutalomfalat volt a tét. A segítőszándék még nagyobb volt akkor, amikor a kísérleti partner egy kistermetű és élénken viselkedő kutya volt, aminek feltűnően nehéz lett volna bármiféle módon is elérnie a tárgyakat, függetlenül attól, hogy a gyerekalanynak volt-e otthon házi kedvence vagy sem. A kutatók szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy már a 20 hónapos emberek is képesek dekódolni a kutyák viselkedését, kiolvasni abból szándékaikat és ezek alapján segíteni nekik.

Kutya gyerekkel Fotó: SVERRE HAUGLAND/Cultura Creative via AFP

Hogy a gyerekek más háziállatok, például macskák, nyulak, csirkék vagy tehenek esetében is ilyen segítőkészek-e, az további kutatások tárgya lehetne. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a szemkontaktust kereső kutyákkal ellentétben ezeknél az állatoknál a kutatók szerint is nehezebb a szándékot egyszerűen kikövetkeztetni.

