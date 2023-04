2-3 méteres cápákra horgászhattak az eddig ismert legősibb rézhoroggal

facebook twitter tumblr linkedin

Az április 3-án, hétfőn kezdődő Izraeli Régészeti Kongresszuson mutatják be azt a 6 ezer évesnek becsült horgot, amelyet nemrégiben találtak az ókori filiszteus Askelón feltárását végző régészek – írja a Live Science.

Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) közleménye szerint a rézhorog az egyik legrégibb ismert bronzkori halászeszköz. Az ásatásokat vezető Yael Abadi-Reiss és Daniel Varga régészek szerint a 6,5 centiméter hosszú és 4 centiméter széles horoggal méretei alapján akár 2-3 méteres cápákat, illetve tonhalakat is ki lehetett fogni. A lelet különlegessége, hogy a korszakból korábban csak jóval kisebb, ráadásul csontból készült horgok kerültek elő.

photo_camera Yael Abadi Reiss a 6 ezer éves cápahoroggal 2023. március 29-én Fotó: Emil Aladjem/ AAI

A magyarul kőrézkornak nevezett, időszámítás előtt 4500 és 3500 közötti időszakban a későbbi Askelón területén már kiterjedt falvak álltak. A legeltető állattartásra és a búza, árpa és hüvelyes növények szántóföldi termesztésére szakosodott agrártársadalmak fejlettségéről a már eddig megtalált leletek is tanúskodtak. A kenyérsütés nyomait viselő kemencék, kovakősarlók, a kerámiaedényekben azonosított különféle – sózáson, erjesztésen – alapuló tartósítási eljárások után a most megtalált horog azt bizonyítja, hogy a mai Izrael területén élő kőrézkori népek a gazdag tengeri élelmiszerforrásokat is kihasználták.

photo_camera A kőrézkori rézhorog Fotó: Emil Aladjem/ AAI

A Times of Israel-nek nyilatkozó tengerbiológusok szerint a legvalószínűbb, hogy a kőrézkori halászok nem a mélyvízeket kedvelő tonhalfélékre (Thunnus), hanem a Földközi-tenger dél-keleti partvidékén máig honos sötétcápákra (Carcharhinus obscurus) és a homokpadi cápákra (Carcharhinus plumbeus) horgászhattak a megtalált eszközhöz hasonló horgász készségekkel.

A legősibb, nagyjából 42 ezer évesre datált csontból készült horgászhorgok Délkelet-Ázsiából kerültek elő. Ezeket a mai Kelet-Timor partjainál használták tonhalhorgászatra.

