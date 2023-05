A műanyag-újrahasznosító üzemek mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet

facebook twitter tumblr linkedin

A glasgow-i Strathclyde Egyetem és a kanadai Dalhousie Egyetem környezetvédelmi mérnökeiből álló csoportja egy friss tanulmányban megállapította, hogy a műanyagok újrahasznosításának technikái hozzájárulnak a környezeti mikroműanyagok növekedéséhez. A kutatók egy újrahasznosító üzemben vizsgálták a műanyag tisztítására használt vizet.

Azt már korábbi kutatások is kimutatták, hogy az eddigi műanyag-újrahasznosítási törekvések minden igyekezet ellenére kudarcot vallottak: világszerte a műanyagoknak mindössze a 9 százalékát hasznosítják újra, de ez például az Egyesült Államokban még kevesebb, 5 százalék. A Journal of Hazardous Materials Advances folyóiratban megjelent kutatás szerint a helyzetet tovább rontja, hogy mag az újrahasznosítás is műanyagszennyezéssel jár.

Amint a kutatók leírták, a probléma ott kezdődik, hogy az újrahasznosítandó műanyagot először meg kell tisztítani, és a folyamat elején máris többször át kell mosni az anyagokat vízzel – ezután aprítják és olvasztják a műanyagot, hogy pelletet hozzanak létre belőlük. Bár korábbi kutatások is figyelmeztettek arra, hogy a mosással mikroműanyagok kerülhetnek a vízbe, a mostani kísérletben kiderült, ez a négy mosási fázis minden egyes lépésénél megtörténik.

A kutatók mind a négy vízforrásból mintát vettek, és a vizsgálat során az összes mintában találtak mikroműanyagot, majd arra is emlékeztettek, hogy a felhasznált víz nagy része a csatornarendszerbe, sok esetben pedig közvetlenül a környezetbe kerül. A megfigyelt részecskék alapján arra következtettek, hogy kizárólag a vizsgált újrahasznosító üzem évi 6,5 millió kilogramm műanyagot juttathat a környezetbe.

Mindezt úgy, hogy a tárgyalt üzemben még egy olyan szűrőrendszer is üzemel, ami 50 százalékkal kevesebb műanyagszennyezést eredményez. Ráadásul ebben a kutatásban csak az 1,6 mikrométerig terjedő műanyagokat vizsgálták, miközben a mikroműanyag-részecskék ennél sokkal kisebbek is lehetnek – akár annyira aprók is, hogy bejussanak az állati vagy emberi sejtekbe.

