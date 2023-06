„Fülünkben hallik a zümmögés, tüdőnk megtelt az édes illattal, és mélyen, nyugodtan alszunk el”

facebook twitter tumblr linkedin

A Dunára, a hegyekre és a Szentendrei-szigetre néző vörösre festett faház kertjében álló méhes dolgozói május utolsó hétvégéjén javarészt már akácot hordanak. Délelőtt fél tízkor a Kada-csúcs alatt akkora a légiforgalom, mint a londoni Heathrow-n a legzsúfoltabb napokon. Vagy még nagyobb, mert egy átlagos méhcsaládban a gyűjtést végzők létszáma nyár elejére akár az 50 ezret is elérheti. A Visegrádi-hegység keleti vonulatához tartozó, Szentendrétől északra magasló Nyerges-hegy csúcsa alatt 20 méhcsalád szorgoskodik napfelkeltétől kora estig, a Leányfalu felé vezető műút zaját a több százezer gyűjtő méh zúgása semlegesíti.

Az álló méhészetben, mint a neve is mutatja, a dolgozók azt gyűjtik, amit találnak, abban a sorrendben, ahogyan tavasztól nyár végéig a természet, pontosabban az időjáráshoz is igazodó virágkalendárium diktálja, és a méhész nem utaztatja a kaptárakat akácosról repceföldre, gyümölcsültetvényből hársligetbe.

photo_camera Kaptárak az álló méhészetben Fotó: Balázs Zsuzsanna

A Qubitet a Kada-csúcs alatti – kertestül, házastul – alig pár száz négyzetméteres, de annál vadregényesebb birtokán vendégül látó Weiner Sennyey Tibor klasszika filológus, költő, esszé- és drámaíró azután kezdett méhészkedni, hogy műfordító párjával a 2010-es évek derekán kénytelenek voltak feladni drága pesti albérletüket, és kiköltöztek Szentendre zártkerti övezetébe.

A világválság és a fészek-mézkamrás mézeltetés

Eleinte csak paprika- és paradicsomneveléssel próbálkoztak, hogy megtermeljék a konyhára valót. Mint Weiner Sennyey mondja, „jó bölcsészként mindent elolvastam, mindent kritikusan szemléltem, mivel nem voltam túl tapasztalt, annak ellenére, hogy falun nőttem fel”. A csermajori tejipari szakközépiskolában összeszedett szakirányú ismeretei és az Abdán töltött gyerekkora miatt mindenesetre a biológia alapvető törvényszerűségeit már ismerte, amikor Lali nevű kutyájával a Kada-csúcs körüli sétáinak egyikén betévedt a környék egyetlen méhészéhez. Először csak mézet vett, aztán, mint a mesében, beállt méhésztanulónak egy esztendőre.

„Vannak persze mindenféle méhésztanfolyamok, de javaslom mindenkinek, aki komolyan gondolja, hogy menjen el, kérezkedjen be valakihez, aki régóta ezzel foglalkozik, mert mint minden más mesterséget, a méhészkedést sem lehet pusztán könyvekből vagy videókból pár hónap alatt megtanulni. Kell legalább négy évszak a méhekkel ahhoz, hogy el lehessen dönteni, valóban akarja-e ezt az ember” – mondja Weiner Sennyey.

photo_camera Weiner Sennyey Tibor Fotó: Balázs Zsuzsanna

A Misi bácsiként emlegetett szentendrei méhésztől eltanult alapokon, de a buddhista közgazdaságtan és a nemnövekedés alapelveit követve, a természetes kasok életciklusát imitáló fészek-mézkamrás-mézéltetés szabályai szerint méhészkedik, és boconádi keretes kaptárakban tartja méhcsaládjait.

„Sosem pörgetem kopaszra a kaptárakat, mézből és propoliszból is csak annyit veszek el, amennyi nekünk kell, a nyár első harmadától pedig egyre többet hagyok meg nekik, hogy időben felkészülhessenek a télre. Mivel álló méhészetről van szó, vagyis nem monokultúrákból hordanak, a virágzás sokfélesége is erősíti őket, a méhes közvetlen környezetébe telepített, tavasztől őszig folyamatosan virágzó diverz méhlegelő is ezt szolgálja” – mondja Weiner Sennyey. Meggyőződése, hogy „amikor a történelemben az ember partnerként tekintett a méhekre, mindig virágzó volt viszonyunk, amikor viszont kiraboltuk őket, mindig katasztrófa lett a végeredmény”.

„Méheink természetes ritmusából az fakad, hogy a napfordulókhoz és az időjáráshoz igazodva, télen behúzódnak, tavasszal kiáramolnak, fejlődnek, szaporodnak, nyáron gyűjtenek, ősszel rendeződnek, és kezdődik minden elölről. Ez a körforgás, amihez a jó méhésznek is alkalmazkodnia kell. Kénytelen odafigyelni és együtt élni méheivel, mindeközben egyszerre látja a természet körforgását kicsiben és nagyban. Az ilyen alapos, részletekbe menő, elmélyült tevékenység nemcsak a külső megfigyeléseket erősíti, hanem befelé is irányítja a figyelmet”.

photo_camera Gyűjtés és felhalmozás a Kada-csúcs alatt Fotó: Balázs Zsuzsanna

A bölcsész méhész szerint nem véletlen, hogy az ökológusok egyre többször figyelmeztetnek arra, hogy az antropogén klímaválság első áldozatai a beporzók lehetnek. Ennek a környezetszennyezés mellett első számú oka a mohóság. A méhszegény Nyugat-Európában, Amerikában és a hamisítások miatt is hírhedt Kínában ipari léptékben művelt méztermelés lényege, hogy az utolsó cseppig kipergetik a mézet a kaptárakból, a rovarokat pedig monodiétán tartva, mesterséges cukrokkal táplálják. Ennek eredményeként egy méhcsalád akár 100 kilogramm mézet is termel egy szezonban, holott régen már 20-40 kiló is csúcsnak számított. Weiner Sennyey méhei is nagyjából ekkora mennyiséget termelnek meg, a vegyes virág- és akácméz mellett például a költő-méhész által kadai néven megénekelt szentendrei vadrózsából (Rosa sancti-andreae).

photo_camera Friss akácméz csapon Fotó: Balázs Zsuzsanna

Méregmentes háztáji

Mint azt a Qubiten többször megírtuk, a méhek legjelentősebb, általánosan elterjedt parazitája a varroa atka (Varroa destructor). Ez az atka a keleti mézelő méhfajról (Apis cerana) a hatvanas években került át a másik, a világ nagyobb részén tenyésztett, a nyugati mézelő méhre (Apis mellifera). A parazita ellen korábban kénes füstöléssel, illetve a kaptárak vegyszeres, a méhekre is halálos fertőtlenítésével védekeztek. Az oxálsavas, illetve ózonos módszerek ezeknél nagyságrendekkel kíméletesebb, mégis hatásos, igaz drágább és időigényesebb beavatkozások.



„Kén helyett oxálsavas szublimációval és ózongenerátoros fertőtlenítéssel védekezünk a kórokozók ellen” – mondja Weiner Sennyey, miközben az emblematikus háló kalapból és a sportvívók plasztronjához hasonló felsőruházatból álló méhészgúnyát ránk aggatva felkészít minket a méhekkel való testközeli találkozásra.

photo_camera A védőöltözet kötelező Fotó: Balázs Zsuzsanna

Weiner Sennyey hagyományos füstölőjében a dunai uszadékból böngészett idősebb nyárfák száraz maradékét használja, nem pedig a méhészeti szakboltokban kapható különféle matériákat.

photo_camera Méhészfüstölő Fotó: Balázs Zsuzsanna

„Azt tapasztaltam, hogy az ilyen füst inkább készteti őket az erdőtüzek elleni ősi védekező viselkedésre, ilyenkor a mézhólyagjukat telítve nyugalmasabbá válnak, a szúrás helyett pedig arra koncentrálnak, hogy kivárják, amíg elmúlik a vészhelyzet” – mondja. (A méh a mézhólyagjában szállítja haza a nektárt, és azt a lépek sejtjeibe tölti.)

A méhszúrás azonban szerves része a szentendrei méhes mindennapjainak is: Weiner Sennyey idén még csak félszáz fullánkot húzott ki különböző testrészeiből, de tavaly háromszor ennyit. Elmondása szerint megszokható, de azért sok fájdalmas szúrást volt kénytelen elviselni.

photo_camera Filológus méhészfüstölővel Fotó: Zsuzsanna Balazs

Mert ugyan kétségtelen, hogy akadnak olyan méhcsaládok, amelyek agresszívabbak az átlagosnál, és még a békésebb természetűek is mérgessé válnak, ha a Dunán áttévedve virágzó repcetáblát találnak, az esetek többségében mégis a méhész ügyetlenkedi el a dolgot. „Nem használok kesztyűt, pedig ajánlott, de nekem még a legvékonyabb is túl vastag, nem érzem benne, hogy milyen erősen fogom meg őket, így viszont óhatatlan, hogy megszúrjon egy-egy”.

photo_camera Az uszadék nyárfa füstje hatásos Fotó: Balázs Zsuzsanna

Apiterápia

Bár a laikusok többsége hajlamos döngicsélésnek vagy zümmögésnek hallani a méhek hangját, Weiner Sennyey méhese kifejezetten zajos – olyan, mintha közepesre állítottuk volna a hangerőt egy Forma-1-es autóverseny tévés közvetítését nézve. Hordási szezonban, amikor jó az idő, állítólag ez az általános akusztikai állapot napfelkeltétől napnyugtáig a kaptárak pár méteres körzetében.

photo_camera Méhész kerettel Fotó: Balázs Zsuzsanna

A gyakorlati tapasztalatait és a méhészet kultúrtörténetét feldolgozó essszéit a Méhészet szaklapban publikáló Weiner Sennyey jelenleg még csak saját magán és baráti körén alkalmazza az appiterápia akusztikai verzióját, de tervei között van egy a méhekkel való gyógyítás teljes spektrumát lefedő apiterápiás ház építése is.

A méz és az antibakteriális és antivirális szerként is hatásos propolisz mellett viaszt, méhpempőt és méhkenyeret is előállító méhész-bölcsész szerint „a méhméregterápiáról kevesebben hallottak, holott igen komoly eredményeket értek el vele reumás vagy szklerózissal küzdő betegeknél. A méhek által kibocsátott, átszűrt levegőt eredményesen alkalmazták asztmás betegeknél, és kevés megnyugtatóbb dolog van, mint egy méhesházban, vagy ahogy ma divatosabb nevezni, apiterápiás házban a méhek zümmögése mellett pihenni. Ami nekünk, méhészeknek már természetes és fel sem tűnik, az a legtöbb embernek maga a csoda. Az biztos, hogy amikor szezonban végig dolgozunk egy napot a méhekkel, este, amikor lehajtjuk fejünket, még fülünkben hallik a zümmögés, tüdőnk megtelt az édes illattal, és mélyen, nyugodtan alszunk el”.

Anya csak egy van

Az átlagosan 3-4 hónap élettartamú dolgozók korcsoport szerint végzik munkájukat. A legfiatalabbak takarítanak, etetik leendő testvéreiket, később vizet hordanak, és csak körülbelül három hét elteltével kezdenek el nektárt gyűjteni.

Weiner Sennyeytől azt is megtudjuk, hogy a csak laikusok által királynőnek nevezett, életükben egyszer megtermékenyített, de akár tucatnyi évet is megélő anyák gondoskodnak a populáció létszámának fenntartásáról: a fiasításnak nevezett peterakás, mellett adott esetben az új otthon keresésére, illetve az új család alapítására szolgáló rajzás levezénylése az ő feladatuk.

photo_camera Az anya (jobbra lent, neonsárga pöttyel jelölve) és udvartartása Fotó: Balázs Zsuzsanna

A kötelező kóstolás után útravalóként a bölcsész-méhész lelkünkre köti, hogy azt adjuk a szájába, idézzük tőle, vagy ahogy tetszik, de mindenképp írjuk meg, hogy „a saját kis életünkben kell elkezdenünk a változást, ha azt szeretnénk, hogy élhető világunk legyen, például hogy a beporzók ne haljanak ki”.

