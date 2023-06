Felütötte a fejét a malária Floridában

facebook twitter tumblr linkedin

Riasztást adott ki az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Felügyelet (CDC) malária miatt hétfőn. Pánikra semmi ok: a járványügy egyelőre csak annyit kér, hogy minden gyanús esetet alaposan vizsgáljanak ki a kórházakban, hogy képet kapjanak a betegség terjedéséről. A felügyelet hozzátette, hogy a maláriás betegek többsége külföldön fertőződik meg a betegséggel, most azonban öt olyan esetet is találtak, ahol belföldön történt a fertőzés.

Négy esetet Floridában, egyet Texasban regisztráltak, az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a két államban egymástól függetlenül jelent meg a malária kialakulásáért felelős Plasmodium vivax kórokozó. Legutóbb 2003-ban, szintén Floridában azonosítottak nyolc olyan fertőzöttet, akik anélkül kapták el a betegséget, hogy elhagyták volna az állam területét.

Jobb félni, mint megijedni

Az államban figyelmeztetést adtak ki moszkitók által terjesztett betegségek miatt, és arra szólították fel a lakosságot, hogy szabaduljanak meg a ház körüli állóvizekben elszaporodó szúnyoglárváktól, ellenőrizzék a szúnyoghálókat, lehetőleg viseljenek hosszú ujjú pólót és hosszúnadrágot, ha szúnyogok közé mennek, és használjanak szúnyogriasztót.

Bár nagy baj még nincs, a kutatók nem véletlenül intenek óvatosságra: ott, ahol képesek megélni a malária kórokozóit terjesztő Anopheles szúnyogok, a betegség úgy is terjedhet, hogy a moszkitók, miután megcsípnek egy fertőzöttet, tovább terjesztik a kórt. A probléma nem csak Amerikát érinti: bár Garamszegi László Zsolt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója szerint a maláriát a hetvenes évekre sikerült kiirtani Európából, de a klímaváltozás kedvez a kórokozókat terjesztő ízeltlábúak elterjedésének.

A CMCC európai nonprofit kutatóintézet 2021-es klímaatlasza szintén a szúnyogok által terjesztett vírusok veszélyére hívja fel a figyelmet: a kiadvány szerint az átlaghőmérséklet növekedésével és az invazív fajok elterjedésével nőhet a dengue és zika vírusok elterjedése, illetve a malária kockázata is.

