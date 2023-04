A világ első országaként Ghána engedélyezte a malária elleni új vakcinát

facebook twitter tumblr linkedin

A világon elsőként Ghána engedélyezte a klinikai vizsgálatokban 78-80 százalékos hatásosságot mutató R21/Matrix-M nevű vakcinát, amelyet a malária leküzdésére fejlesztettek ki az Oxfordi Egyetemen – írta csütörtökön a New Scientist. Az afrikai ország döntése mérföldkő a halálos betegség elleni küzdelemben. 2021-ben az ENSZ adatai szerint mintegy 619 ezren veszítették életüket maláriában, többségében gyerekek.

Ghána élelmiszer- és gyógyszerhatósága csütörtökön hagyta jóvá az oltás beadását 3-5 éves gyerekeknek, vagyis annak a korosztálynak, amelynek tagjai a legnagyobb számban esnek áldozatául a malária pusztításának a legmagasabb fertőzési rátával bíró térségekben. A WHO afrikai régióját alkotó országok - Ghánát is beleértve - a maláriás esetek globális számának 95 százalékát és a halálesetek 96 százalékát adják. 80 százalékban 5 év alatti gyerekek életét követeli a kór.

photo_camera Egy kenyai kisgyereknek épp beadják a malária elleni vakcinát a WHO pilot programja keretében 2023. március 7-én. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A vakcinát három dózisban adják be, amit egy évvel később emlékeztető oltás követ. Bár az oltás klinikai vizsgálatának harmadik fázisa, a több ezer ember bevonásával végzett, kiterjedt tesztelés még folyamatban van, egy 2020-ban elvégzett kettes fázisú vizsgálat, amelybe több mint négyszáz Burkina Fasó-i gyermeket vontak be, az oxfordi Jenner Institute vezetésével nemzetközi összefogásban kifejlesztett vakcina hatékonyságát 78-80 százalékra tette. Az eredmények tavaly jelentek meg a Lancet folyóiratban.

Az R21/Matrix-M oltáson kívül egyetlen engedélyezett maláriavakcina létezik, a GSK gyógyszeróriás által gyártott Mosquirix, ami mintegy 30 százalékos hatásosságot mutat a súlyos megbetegedés ellen. Az előbbi oltás gyártója, az Indiai Szérumintézet (SII) közleménye szerint évente több mint 200 millió dózis előállítására elég a kapacitás.

Az oxfordi kutatócsoport vakcinája az első, aminek sikerült átlépnie az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a maláriavakcinák hatásossága elé állított 75 százalékos küszöbértéket. A BBC szerint a WHO még nem fogadta el a vakcinát, a szervezet a klinikai vizsgálatok harmadik fázisának adatait vizsgálja. Ebbe 4800 gyermeket vontak be, és az oxfordi Jenner Institute még idén tervezi az adatok közzétételét.

