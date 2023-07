Egyre kevesebb húst esznek a gazdagok

facebook twitter tumblr linkedin

A következő évtized elejére az északi féltekén elfogyasztott állati fehérje 41 százaléka lesz baromfihús, amelynek alapvető oka, hogy ennek a szektornak a legkisebb karbonlábnyoma, miközben az állatjóléti és a humán egészségügyi szempontoknak is maradéktalanul megfelel – olvasható a globális mezőgazdasági kilátásokról szóló július 7-én publikált összeállításban.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, a FAO közös jelentése a 2023-tól 2032-ig tartó időszak tendenciát vázolja fel. Az erőjelzések szerint megdőlni látszik az az általános élelmiszerpiaci tétel, amely szerint a jövedelmek növekedésével a húsfogyasztás mértéke is emelkedik.

A várhatóan a tartósan magas és továbbra is emelkedő jövedelmű régiókban, Nyugat-Európa és Észak-Amerika országaiban azonban minden számítás szerint folyamatosan csökken az egy főre jutó éves húsfogyasztás, 2032-ig akár 5-10 százalékkal is, miközben jelenleg a világ népességének ezekben a régiókban élő egyhatoda a globális hústermelés harmadát kebelezi be minden egyes évben.

Az OECD korábbi statisztikái szerint az elmúlt három évtizedben a sertés- és marhahús fogyasztása stagnált, a csirkehúsé viszont 70 százalékkal emelkedett globálisan

