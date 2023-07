Egy rövid áramkimaradás után a NASA az orosz rendszereken keresztül kommunikál a Nemzetközi Űrállomással

facebook twitter tumblr linkedin

Az áramkimaradást követően 20 percen belül értesítették a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénységét arról, hogy kedden áramszünet volt az amerikai űrügynökség (NASA) houstoni épületében. Az áramkimaradás után a probléma elhárításáig és a teljes helyreállításig a kommunikációt az orosz rendszeren keresztül biztosítotják a fedélzettel.

A Föld körüli pályán keringő állomás és a földi irányítók közötti kapcsolat tehát nem állt le hosszabb időre és Joel Montalbano, az űrállomás programvezetője megerősítette, hogy a probléma nem érintette az űrállomást, kizárólag a NASA épületében tapasztalt üzemzavarról van szó, írja a Guardian.

Az irányítóközpontban fel voltak készülve arra, hogy átmenetileg megszakadhat a kommunikáció, ezért megfelelő tartalék rendszerekkel rendelkeznek az ilyen esetekre. Ezeket egyébként természeti csapások esetén is szükség lehet bevetni – a hurrikánszezonban pedig erre is gondolni kell. Súlyos esetekre egy alternatív irányítóközpontot is fenntart az űrügynökség Houstontól néhány kilométernyire.

Mindezek ellenére korábban még nem volt példa arra, hogy a tartalék rendszereket kellett volna használni. A NASA arra törekszik, hogy még ma elhárítsák a problémát és teljesen helyreálljon a korábbi működés.

A Földön zajló amerikai-orosz ellentétek a Nemzetközi Űrállomáson inkább csak szimbolikusan érvényesülnek, a háború kitörése után nem sokkal viszont az űrügynökségek felfüggesztették az együttműködést. Oroszország pedig már korábban bejelentette, hogy 2024-ben kiszáll a Nemzetközi Űrállomás fejlesztéséből és saját űrállomást hoz majd létre.

