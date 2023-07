Ősi DNS-ből állították fel egy 6500 éve élt férfi hét generáción átívelő családfáját

facebook twitter tumblr linkedin

Amikor a 2000-es évek közepén Franciaországban rábukkantak egy kb. 6500 éves, több mint 120 ember maradványait rejtő temetkezési helyre, az egyik sír különösen felkeltette a régészek érdeklődését: egy majdnem teljes női csontvázat találtak benne, mellette pedig olyan csontokat, amelyeket mintha egy másik sírból helyezték volna át a nő holtteste mellé.

Ezekből sikerült DNS-mintát venni, amelyek vizsgálata most kimutatta, hogy azok a közelben eltemetett több tucatnyi ember közös férfi őséhez tartoztak. A kutatók így fel tudták állítani az eddigi legnagyobb ősi családfát, amely egyben betekintést nyújt egy korai földművelő közösség életébe.

A Nature-ben megjelent tanulmány szerint a Párizstól mintegy 150 kilométerre délkeletre fekvő Gurgy településén előkerült 128 ember maradványai közül 94 genomját sikerült elemezni, és meghatározni, hogy milyen rokonságban álltak egymással. Míg más hasonló lelőhelyek összetétele alapján arra számítottak, hogy legfeljebb néhány eltemetett ember között találnak rokonsági kapcsolatot, a vizsgálat kimutatta, hogy közel kétharmaduk egyetlen, hét generáción átívelő családfa részét képezte.

photo_camera A női csontváz és a mellé hordott csontok Forrás: Stéphane Rottier

A családfa csúcsán a nő mellett talált csontok gazdája állt, akinek leszármazottjai volt a helyszínen eltemetett férfiak nagyja, míg a nők többsége nem állt közeli rokonságban a többiekkel. Maïté Rivollat, a Genti Egyetem régésze szerint ez egy olyan társadalmi struktúrára utal, amelyben a férfiak generációkon át egy közösségben maradtak, míg a nők máshová költöztek.

A kutatók szerint az ősi családfakutatás az újkőkorszaki élet korábban nem ismert aspektusait is feltárta. Mivel minden testvérnek ugyanaz volt az anyja és az apja, arra következtetnek, hogy egy embernek nem volt több partnere, vagyis a köznép meglehetősen monogám életvitelt folytatott.

photo_camera A portrékat a DNS-mintákból következő fizikai jellemzők alapján rajzolták meg Forrás: Elena Plain, University of Bordeaux/PACEA

Korábban persze találtak már ennek ellentmondó leleteket is: az angliai Hazleton North területén azonosított, szintén a neolitikumban élt férfinek egy 2021-es tanulmány szerint négy nőtől is született gyereke. A franciaországi feltárást végző régészek szerint ez is azt mutatja, hogy folytatni kell az ősi DNS-minták vételezését és elemzését, hogy feltárják az újkőkorszaki élet rejtélyeit.

