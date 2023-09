A klímatagadók után itt vannak a hőségtagadók is

facebook twitter tumblr linkedin

Annak ellenére, hogy 125 ezer év után az elmúlt tíz volt a legmelegebb a Földön, az emberi tevékenység egyre gyorsítja a földi klímát – jelentette ki az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, az IPCC idén tavasszal. Az ENSZ főtitkára nyáron arra figyelmeztetett, hogy ha továbbra is halogatjuk a felmelegedés visszafogására tett intézkedéseket, katasztrofális forgatókönyvre számíthatunk.

A nyáron egymás után dőltek meg a melegrekordok, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára szerint a legfőbb ideje megkongatni a vészharangot, mert az idei rekordokat továbbiak követik majd, és a jövőben az extrém hőség válik majd normálissá. Általános tudományos konszenzus uralkodik abban, hogy a klímaváltozás egy létező jelenség, amiért nagy részben az ember felelős, és komoly veszélyt jelent a Föld lakóira.

Hőség? Milyen hőség?!

De van, akit nem lehet átverni: a klíma-, a Balaton-, a madár- és a covidtagadás után megérkezett a hőségtagadás is, ami szigorúan véve nem is akkora újdonság, csak az általános klímaszkepticizmus egy oldalága, amelyet a 2023-as év hőmérsékleti rekordjai hívtak életre. Az őrület egy Robin Monotti nevű influenszerrel vette kezdetét: ő eredetileg azt állította, hogy az Európai Űrügynökség (ESA) szándékosan félrevezető hőmérsékleti információkat közölt, és összemosta a földfelszíni hőmérsékletet a levegőével.

A vádak tovább folytatódtak, Monotti pedig természetesen csakhamar követőkre is talált: Neil Oliver régész és televíziós személyiség is a hőmérsékleti adatok szándékos torzításával vádolta a BBC-t, illetve a médiát, mert szerinte „ezekkel a negyven fokokkal” csak pánikot akarnak kelteni, és azt akarják elérni, hogy az emberek féljenek az időjárástól. A pusztító erdőtüzek, a hőmérsékleti rekordok, az áradások és az aszályok pedig szintén ezt a célt szolgálják: még alig csaptak fel a lángok Mauin, amikor már megjelentek az első konteók is. Monotti egyébként a hőtérképekkel más szempontból sem volt elégedett: szerinte a színkódok és az a sok piros is csak arra jó rajtuk, hogy ijesztgessék velük a népet.

Meleg van? Akkor nincs felmelegedés!

Bármilyen különösen is hangzik, Peter Knight összeesküvéselmélet-szakértő, a Manchesteri Egyetem kutatója szerint valóban van olyan ága ezeknek az elméleteknek, amely szerint a látszólag a klímaváltozás veszélyeit alátámasztó bizonyítékok éppenséggel azt támasztják alá, hogy az egész jelenség csak a háttérhatalom műve.

Karen Douglas szociálpszichológus szerint az ehhez hasonló magyarázatok természetesnek is tekinthetőek, és akkor tűnhetnek vonzónak, ha valakinek veszélybe kerülnek a pszichológiai szükségletei, például úgy érzi, hogy nem képes irányítani az eseményeket. A klímaváltozás esetében a konteók segítik elhárítani az egyéni felelősséget, és azzal, hogy az egészet egy nagy hazugságnak állítják be, már kevésbé is tűnik ijesztőnek az egész.

Mindez persze a szociálpszichológia szempontjából talán érthető és magyarázható, és minden további nélkül elfogadható, ha valaki tagadja a Balaton vagy a madarak létezését, de az talán a veterán konteósoknak se jutott volna eszébe, hogy hőségszkeptikusnak álljanak. Egészen eddig.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: