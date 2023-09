Viking kori kantárt találtak a norvégiai Lendbreen-hágón

facebook twitter tumblr linkedin

A 2000 méter magasan fekvő Lendbreen-hágó a viking korban különösen forgalmas útvonalnak számított, és már korábban is számos értékes lelettel örvendeztette meg a Secrets of the Ice program régészeit, akik kifejezetten az olvadó jég alól előkerülő leleteket kutatják.

Egy frissen előkerült lelet viszont még ebben a mezőnyben is egyedülállónak számít: a hágó közeléből egy, valószínűleg a viking korból származó kantár került elő, amelyen még a bőrből készült szíjak is megmaradtak.

A lószerszám pontos kormeghatározása még várat magára, de a stílusa alapján a késői vaskorból vagy a kora középkorból származhat. Espen Finstad régész szerint a lelet szénizotópos kormeghatározása még hónapokat vehet igénybe, de a hágón talált többi lelet és a stílus alapján nagyjából sejthető, hogy mikori.

Patkók, sílécek, botok

A Lendbreen-hágó egyedülállónak számít az észak-európai lelőhelyek között abban, hogy az innen előkerült leletek nagy része nem a vadászathoz, hanem leginkább a közlekedéshez köthető.

photo_camera A lószerszám az épen maradt szíjakkal Fotó: Espen Finstad / Secrets of The Ice / Innlandet County Municipality

A leggyakoribb leletnek a középkori patkók számítanak, de a jég olyan anyagokat is konzervált, amelyek más körülmények között mostanra már rég elbomlottak volna. A lelőhelyről több textilből készült tárgy is előkerült, de a kutatók 800-1200 éves lócitromot is találtak.

A hágóról a lószerszámon és a patkókon kívül még mintegy 150 lelet került elő, egyebek mellett sétabotok, sílécek, egy kés és több apróság is. Finstad szerint a lószerszám valódi ritkaságnak számít, ahogy a fából készült használati tárgyak is csak nagyon ritkán maradnak fenn ennyi ideig. A régész szerint nem jó hír, hogy az emberi tevékenység okozta felmelegedés miatt napvilágra kerülnek ezek a tárgyak, de ha már így alakult, a megőrzésüket kiemelten fontos feladatnak nevezte.

