Jon Fosse nyerte az irodalmi Nobelt

A Svéd Akadémia Jon Fosse norvég írónak és drámaírónak ítélte 2023-ban az irodalmi Nobel-díjat. Az 1959-ben született Fosse-t az egyik legfontosabb kortárs íróként tartják számon, a könyveit több mint ötven nyelvre fordították le, a darabjait pedig több ezerszer állították színpadra. Első regénye, a Raudt, svart (Vörös, fekete) éppen negyven évvel ezelőtt jelent meg.

Az Akadémia indoklása szerint Fosse „innovatív színdarabjaiért és a kimondhatatlannak hangot adó prózájáért” kapta meg a díjat. Első darabját, amivel nemzetközileg is ismertté vált (Valaki jönni fog) 1992-ben írta, eddigre már több műfajban is bizonyított: írt gyerekkönyvet, esszéket és verseket is.

photo_camera Jon Fosse Fotó: By Tom A. Kolstad / Det Norske Samlaget - Samlaget forlag, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123042041

Ibsen-díj, érdemrend, Nobel

A Bergeni Egyetem irodalom szakának elvégzése után szinte kizárólag az írásra és a fordításra koncentrált, illetve a Hordalandi Íróakadémián tanított, itt a diákjai között szerepelt Karl Ove Knausgaard is. 2011-ben a Biblia új norvég fordításában konzulensként vett részt.

Számos díj és elismerés birtokosa, egyebek mellett megkapta az Ibsen-díjat, az Északi Országok Színházi Díját, a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjét, és most a Nobelt is.

Az író a kiadóján keresztül kiadott közleményben reagált az elismerésre, amellyel szerinte annak az irodalomnak szól, ami elsősorban tisztán irodalom akar lenni, minden egyéb cél nélkül. Fosse-t Mats Malm, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia titkára telefonon tájékoztatta róla, hogy elnyerte a Nobel-díjat. Az író megígérte, hogy óvatosan vezet majd hazafelé.

Magyarul mindeddig kilenc kötete jelent meg.

A tavalyi díjazott a francia Annie Ernaux volt, őt az Akadémia hivatalos indoklása szerint „azért a bátorságért és éleslátásért” vehette át a díjat, „amellyel feltárja a személyes emlékezet gyökereit, elidegenedéseit és kollektív korlátait”. Egy évvel korábban a tanzániai regényító, Abdulrazak Gurnahot díjazták, előtte Luise Elisabeth Glück amerikai költőnő vehette át az elismerést.

