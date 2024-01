A sperma mikrobiomja hatással lehet a férfiak termékenységére

A spermiumkoncentrációt befolyásolhatják az ondóban található baktériumok, derül ki egy, a Scientific Reportsban publikált januári kutatásból. A Los Angeles-i Kalifornia Egyetem (UCLA) kutatói azt vizsgálták, hogy a termékenységi problémákkal szembenéző férfiak spermájábában a spermiumszámon kívül milyen eltérések figyelhetők meg.

A kutatásba összesen 73 férfit vontak be, közülük néhányuknak egyáltalán nem voltak termékenységi problémái, volt, akinek már gyereke is született korábban, de vizsgáltak olyanokat is, akiknek gond volt a termékenységével.

Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a spermában megtalálható baktériumok mennyisége és aránya is hatással van a sperma minőségére.

A Lactobacillus iner baktériumtörzs kulcsszerepet játszhat a termékenységben, és általánosan megfigyelték, hogy az átlagostól eltérő spermiumkoncentrációjú férfiak körében a Pseudomonas fluorescens és a Pseudomonas stutzeri baktériumok gyakrabban fordulnak elő, míg a Pseudomonas putida kisebb arányban mutatható ki a spermájukban.

A tanulmány egyik szerzője, Vadim Osadchiy elmondta, ahhoz, hogy a férfi termékenységre vonatkozó állításokat fogalmazzanak meg a mikrobiommal összefüggésben, még további vizsgálatokra van szükség. Más kisebb kutatásokkal összevetve viszont a friss eredmények alátámasztják a sperma minőségének szerepét a termékenységi problémák hátterében.