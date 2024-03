Jelen: A kormány szétválasztaná az elit és a szegényebb gyerekek tanárainak képzését

Elkészülhetett a tanárképzés átalakításának terve, amely szerint a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen (NKE) létrejönne egy elitpedagógus-képzés az elit gyerekeit tanítóknak, míg a többi gyereket oktató pedagógusok képzését az egyházi felsőoktatási intézményekre bíznák – írja a Jelen kormányközeli forrásokra hivatkozva.

A lap szerint az NKE új tanárképző karának létrehozásával egy olyan központot igyekeznek teremteni, ahol az oktatók alapos kiképzésével biztosítanák, hogy az ország elit diákjai a legjobb oktatást kapják. Ezzel az ELTE tanárképzőjével szállna versenybe, legalábbis papíron – mivel az ELTE nem szállt be a modellváltási hullámba, a költségvetése sincs az egekben, így nehezen tudnának versenyezni egy erős állami hátszéllel rendelkező új tanárképzővel, amelynek büdzséje a Jelen szerint százmilliárdos nagyságrendben mozogna.

A terv másik lába az elitgyerekeket képző elittanárok képzése mellett a társadalmi felzárkóztatás segítése, amit az egyházakra bízna a kormány. Ez a lap szerint azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolák pedagógusait az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményekben (ilyen például a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vagy a Károli Gáspár Református Egyetem) képeznék ki.

Mint írják, ezt a tervet támogatja a középiskolák tömeges fenntartóváltása is, illetve a modellváltó egyetemek is szerephez jutnának az új rendszerben, a térségi tanárképzési igények kiszolgálásával – erre utalhat az is, hogy a tavalyi költségvetésből a debreceni, egri és nyíregyházi egyetemek is kaptak forrást arra, hogy kísérleti tanárképzési projekteket indítsanak.

A cikk figyelmeztet arra, hogy a terv megvalósulása esetén nemcsak a közoktatási rendszer és az intézményi fenntartói szerkezet válhat még bonyolultabbá, hanem az oktatási szegregáció is tovább nőhet: a jobb társadalmi helyzetű gyerekeket jó iskolákban elit tanárok oktatnák, a szegényebbeket pedig egyházi intézményekben képzett pedagógusok.