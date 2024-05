98 éves David Attenborough, aki 70 éve a pályán van, de képtelen pihenni

2024. május 8-án ünnepli 98. születésnapját a világ legismertebb természetfilmese, környezetvédője, gyakorlatilag a bolygó kapitánya, Sir David Attenborough. A nem is olyan régen még visszavonulását pedzegető ikon valószínűleg nem ismeri a pihenés fogalmát: épp a napokban ért véget legújabb BBC-sorozata, a Mammals (Emlősök), amivel tovább javította saját Guinness-rekordját a leghosszabb tévés műsorvezetői karriert tekintve – 70 év és 246 napnál jár.

Hogy ez milyen távlatot jelent, azt jól jelzi, hogy ő az egyetlen ember, aki a brit filmesek és tévések akadémiájának (BAFTA) díját fekete-fehér, színes, nagy felbontású (HD) és 3D formátumú sorozatért egyaránt elnyerte.

A Qubit olvasóinak persze, bármennyire elcsépelt is ez a fordulat, nem igazán kell bemutatni Attenborough-t, akinek különböző tevékenységeiről több tucatnyi cikket írtunk már hat és fél év alatt.

photo_camera David Attenborough a Szent Mihály- és Szent György-rend nagy lovagkeresztjével, amivel 2022-ben tüntették ki Fotó: ANDREW MATTHEWS/AFP

Az elmúlt években leginkább klasszikus sorozatainak folytatásain dolgozott, legközelebb A kék bolygó-sorozat harmadik része érkezhet, de az óriási sikerű Bolygónk, a Föld harmadik részét is tavaly mutatták be. Attenborough ma már természetesen jóval kisebb részt vállal a produkciókban, és nem kíséri el a forgatócsoportot a világ minden tájára, cserébe viszont egy olyan stábra bízhatja rá magát, amely az ő munkásságán nőtt fel és az általa kialakított szakmai keretek között dolgozik. A narrációt azért nem engedi el, és néha még meg is mutatja magát a filmek elején vagy végén.

Kedves Sir, boldog születésnapot! És kedves olvasó, ha most csak 96 másodperce van David Attenborough ünneplésére, akkor ezt a videót ajánljuk: