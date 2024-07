Kevesebb metánkibocsátás, magasabb ár: újfajta tejet dobnak piacra Ausztráliában

Az állattartás felelős a metánkibocsátás 30 százalékáért a Földön, ez a gáz pedig 28-szor jobban melegíti a Föld légkörét, mint a szén-dioxid. A problémára sokan sokféle választ próbáltak megoldást találni: Dániában megadóztatják az állattartókat, mások a hús- és tejfogyasztás visszafogásától várják a metánszint csökkentését, megint mások pedig a kérődzők genetikai módosításától.

Egy tasmániai tejgazdaság a tehenek étrendjén változtat: azok a tehenek, amelyeket hínárkivonattal etetnek, 25 százalékkal kevesebb metánt bocsátanak ki, a diétának viszont ára is van, amit a fogyasztóknak kell megfizetniük.

Az Ashgrove tejgazdaság 500 állaton teszteli az új eljárást, amit, ha a fogyasztók tetszését is elnyeri, mind a 2500 tehenükre is kiterjeszthetnek majd. A metánszint visszafogásáért a 3-nitrooxipropanol nevű vegyület felelős: ezzel korábban Ausztráliában és Svédországban is kísérleteztek, ez alapján optimális esetben tejelő marhák esetén 30, húsmarhák esetén 45 százalékos csökkenés érhető el.

-25 százalék metán, +25 cent költség

Nem az Ashgrove az egyetlen cég, ami élelmiszerkiegészítőkkel akarja visszafogni a metánkibocsátást, de a Reuters szerint mások még nem tartanak ott, hogy piacra is dobják a speciális diétára fogott tehenek tejéből készült termékeket. Richard Bennett, az Ashgrove társtulajdonosa szerint az Eco-Milk néven forgalmazott klímabarát tej kétliteres flakonja 25 ausztrál centtel (nagyjából 60 forinttal) kerül többe, mint a normál tej.

photo_camera Az Eco-Milk Fotó: Ashgrove / Youtube

A táplálékkiegészítőt a szintén tasmán Sea Forest biztosítja a tehenek számára, az Eco-Milk terveit a tehenészet májusban hozta nyilvánosságra. A tejnek a cég szerint nincs semmilyen mellékíze, pont olyan, mint a hagyományos étrenden tartott tehenek teje, és az árkülönbség sem jelentős.

Sam Elsom, a Sea Forest vezérigazgatója szerint itt már minden a fogyasztókon múlik: ha nem hajlandóak többet fizetni a klímabarát megoldásért, a tehenészet kénytelen visszatérni a hétköznapi tápra, ez pedig nem csak az Ashgrove-nak fog fájni, hanem jelentősen lassítja majd a metánszint csökkentését is. A 25 százalékos csökkenés még csak a kezdet: a cég számításai szerint a fenntartható forrásból származó hínárral akár 90 százalékos csökkenés is elérhető, ha a világ teheneinek csak a 15 százaléka kapna hínárt a takarmánya mellé, az 3 gigatonnányi metántól szabadítaná meg a Földet évente.