Még melegebb lett a Föld legmelegebb helye

A Death Valley Nemzeti Park nemcsak az Egyesült Államok, hanem a Föld legmelegebb helye. Nyáron rendszeresen extrém hőségre adnak ki riasztást a területen, idén pedig az eddigieknél is magasabb hőmérsékletet mértek a nemzeti parkban.

photo_camera A Death Valley Nemzeti Park Kalifornia és Nevada határán Forrás: Wikipedia

Júliusban a valaha feljegyzett legmelegebb hónapot regisztrálták: a 24 órás átlaghőmérséklet értéke elérte a 42,5 Celsius-fokot. Az eddigi rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 42,3 Celsius fokos hőség volt a park területén, írja az IFL Science.

A múlt hónapban a legmagasabb napi átlaghőmérséklet 49,9 Celsius-fok volt, de kilenc napon át a mért érték elérte az 51,7 Celsius-fokot is. Júliusban csak hét olyan nap volt, amikor 48,8 fok alatt maradt a maximum. A legmelegebb július 7-én volt, ekkor a Furnace Creek-i meteorológiai állomás 54 Celsius fokot (129,2°F) mért.

A hónap átlaghőmérséklete is 35 fok fölött alakult, vagyis éjszaka is kánikulai hőség uralkodott a parkban. Ez ugyan itt nem szokatlan, az pedig, hogy az átlagok folyamatosan emelkednek, jól mutatja, hogyan növekszik a globális átlaghőmérséklet is. Az eddigi hőmérsékleti csúcsot egyébként 1913-ban jegyezték fel: 56,7 Celsius-fokot írtak fel egy perzselő nyári naphoz abban az évben.

De nem csak a Death Valley hőmérséklete volt tikkasztó júliusban. Világviszonylatban is látványosan emelkedik a hőmérséklet, így Magyarországon is szembe kell nézni a hőséggel és annak következményeivel, például az aszállyal. Ettől az emberek ugyanúgy szenvednek, mint az ország mezőgazdasága. Az pedig, hogy a felszíni levegő globális értéke is elérte az eddigi maximumát, a 17,15 Celsius-fokot július 22-én, jól mutatja, hogy el kell fogadnunk: bár ez a nyár az eddigi életünk legmelegebbje, egyben a leghűvösebb is a hátralévő éveinkben.