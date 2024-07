Így melegedett fel Magyarország az utóbbi 170 évben

Az előrejelzések szerint a hétvégén újabb hőhullám érkezhet Magyarországra a június utolsó harmadában tomboló hőség és az akár tornádókkal is együtt járó, súlyos viharok után. Szakértők szerint kétezer éve nem volt olyan meleg nyár, mint 2023-ban, de az előzetes becslések szerint az idei még a tavalyit is felülmúlhatja.

És bár a klímatagadók után a tavalyi rekordokra reagálva megjelentek a hőségtagadók is, a hőmérsékleti anomáliákat nehéz figyelmen kívül hagyni. Főleg akkor, ha az extrém hőmérséklet és a szélsőséges időjárás emberéleteket követel, ami a hőstressz miatt egyre gyakrabban fordulhat elő. Magyarországra és az európai kontinensre vetítve mutatunk néhány ábrát, amelyek azt illusztrálják, milyen változásoknak vagyunk elszenvedői az utóbbi években.

photo_camera Grafika: Qubit

Az ábra azt mutatja, hogy Magyarországon 1850 és 2023 között hogyan változott az átlagos középhőmérséklet 1961-2010 átlagához képest. Az adatokat Ed Hawkins, a Readingi Egyetem klímakutatója és az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, az IPCC Hatodik Értékelő Jelentésének vezető szerzője vizualizálta a Berkeley Earth és az Európai Unió Copernicus klímafigyelő szolgálatának ERA5-Land adatai alapján. A grafikonon tetten érhető a felmelegedés magyarországi hatása: az utóbbi években az átlaghőmérséklet akár több mint két Celsius-fokkal is magasabb lehetett 1961-2010 átlagához képest.

A hőmérséklet változása Európához hasonlóan Magyarországon is együtt járt az extrém időjárási jelenségekkel, például megszaporodott a villámárvizek vagy éppen a súlyos aszályos időszakok száma. Az IPCC becslései szerint 1,5 Celsius-fokos átlagos globális hőmérséklet-emelkedés esetén másfélszeresére növekszik azoknak a heves egynapos esőzéseknek a gyakorisága, amelyek emberi beavatkozás nélküli éghajlati körülmények között tízévente egyszer fordultak elő. Ráadásul ezek intenzitása is növekszik, átlagosan 10,5 százalékkal több csapadék várható. Két Celsius-fokos változás esetén ezek a számok tovább emelkednek: 1,7-szer többször várható efféle heves eső, ami 14 százalékkal hoz több csapadékot. Európában tavaly 7 százalékkal hullott több eső, ami Olaszországban, Norvégiában, Svédországban és Szlovéniában is áradásokkal járt.

photo_camera Grafika: Qubit

A hőmérséklet-emelkedés és az extrém időjárási jelenségek az emberi szervezetre is jelentős hatással vannak. Korábban a Qubiten is írtunk arról, hogy a világ lakosságának mintegy 30 százaléka van kitéve a hőség és a páratartalom halálos kombinációjának évente legalább 20 napon keresztül. Ez az arány kutatók becslései szerint 2100-ra közel 50 százalékra fog nőni – még az üvegházhatású gázok kibocsátásának legdrasztikusabb csökkentése mellett is.

A Lancet Public Health májusi tanulmánya szerint Európa legnagyobb részén nőtt a hőséggel összefüggésbe hozható halálesetek száma: a 2003–2012 közötti periódushoz képest 100 ezer lakosra vetítve átlagosan 17,2-vel több halálesetet regisztráltak a 2013 és 2022 közötti időszakban a kontinensen.

Ahogy az alábbi ábra mutatja, az egész kontinensen kitolódott a fizikai aktivitással összefüggő hőstresszt okozó, kockázatos időszakok száma egy napon belül. A külső körök a nap 24 óráját mutatják, míg a belső körök az éves átlagban mért, egészségre veszélyes órák számát jelzik. A tanulmány szerint mérsékelt intenzitású tevékenységek esetén, például bringázáskor, focizáskor vagy teniszezéskor a legforróbb négy órán kívül is jelentősen megnőtt az az időablak, amikor hőstresszt érzékelhetnek az emberek. Ez Kelet-Európában 107 százalékos, Észak-Európában 382 százalékos, Dél-Európában 94 százalékos, míg Nyugat-Európában 101 százalékos változást jelent. Ráadásul a hőséggel összefüggésben lévő halálesetek száma jobban emelkedik a nők, mint a férfiak körében, ez pedig a tanulmány szerint a kialakuló egészségbeli egyenlőtlenségek új törésvonalainak egyikét jelzi.

photo_camera Grafika: Qubit

A közvetlenül az emberi szervezetre gyakorolt élettani hatások mellett az éghajlatváltozás azzal is jár, hogy különféle betegségeket terjesztő fajok és kórokozók számára viszont optimálissá válhatnak az európai klimatikus feltételek. A Lancet tanulmánya arra mutat rá, hogy Európában 2011 és 2020 között az előző évtizedhez képest 13 százalékkal több olyan régiót mértek, ahol a leishmaniasis betegségét terjesztő parazita (Leishmania) fertőzhet. A mediterrán térségben minimális arányban nőtt a nyugat-nílusi vírus, valamint a dengue-vírus okozta járványok kitörésének kockázata is, még ha ez továbbra is nagyon alacsony. Azt azonban érdemes tudni, hogy a Lyme-kórt terjesztő kullancsok számára ideális életkörülmények javultak: Magyarország nagy részén például az eddigiekhez képest ezek az állatok több mint fél hónappal, Észak-Magyarország egyes régióiban pedig még ennél is tovább élnek meg.

photo_camera Grafika: Qubit

