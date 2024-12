Mesterséges intelligenciát a karácsonyfa alá!

Ránk virradt december 24-e. Ilyenkor ideális esetben már megvannak a halászlé, a bejgli és a töltött káposzta hozzávalói, legalább egyszer már eldőlt a karácsonyfa, és az ajándékok is sikeresen becsomagolódtak. De persze mindig vannak, akik a Jóistenre bízva magukat az utolsó utáni pillanatra hagyják az ajándékvadászatot. Nekik raktuk össze karácsonyi könyvajánlónkat, azoknak pedig, akik még mindig nem találták meg a tökéletes meglepetést, jöjjön egy olyan ajándékopció, amihez fel sem kell állni a szaloncukros bödön mellől, csak internet és áram kell hozzá, mégis hálás pillantásokat és elismerő hátba veregetést eredményezhet.

És tényleg, mi lehetne jobb ajándék, mint egy kis szorgos manó, ami ha kell, megfogalmazza a hivatalos leveleinket, összefoglalja a túl hosszú szövegeket, emlékszik az elfelejtett filmek címére vagy receptet dob össze a hűtőben fonnyadozásra ítélt hozzávalókból? Íme a listánk az öt legjobb generatív mesterséges intelligencia (AI) szoftverről, előfizetéssel vagy anélkül.

ChatGPT & co.

Korábban megírtuk, hogy az OpenAI fejlesztése behozhatatlan előnnyel vezeti a generatív platformok listáját: a 2024 márciusában mért internetes forgalom alapján a 40 vizsgált szöveg-, kép- és videógenerátor közül, amelyek összesen közel hárommilliárd havi látogatást generáltak, 82,5 százalékos részesedést tudhat magáénak az OpenAI chatbotja – nagy valószínűséggel annak is az ingyenes változata.

Az ingyenes ChatGPT a GPT-4o mini modelljét használja, és korlátozottan érhető el rajta az okosabb GPT-4o. Már az előfizetés nélküli változatban is teljesen friss információk érhetők el az internetről (korábban csak 2023 áprilisáig ismert adatokkal dolgozott a modell), elemzi a szövegeket, és akár három képet is generál a DALL-E 3 segítségével, míg egy ötórás időablakon belül néhány alkalommal komplexebb kérdésekre is használhatjuk a 4o modellt.

A havi 20 dolláros ChatGPT Plus már nem csupán a GPT-4o modellhez, hanem az OpenAI fejlettebb modelljéhez, az o1-hez is hozzáfér, bár korlátozottan. Az o1 és az o1-mini már több lépcsőben és különféle szakterületek felhasználásával képes problémákat megoldani, ChatGPT Plus-előfizetéssel azonban hetente 50 üzenet küldhető az o1-nek és naponta 50 üzenet az o1-mininek. December elején az OpenAI beharangozta a ChatGPT Prót is, amely havonta 200 dollárba (mai árfolyamon 78 ezer forintba) kerül, de itthon sajnos egyáltalán nem érhető el.

Pedig a majdnem 80 ezer forintunkért már videókat is képesek lennénk generálni. Ahogy korábban megírtuk, a szövegből rövid videókat gyártó Sora modell az OpenAI legújabb szenzációja (Európában egyelőre ezt nem használhatjuk), ami akár állóképek animálására vagy létező videók remixelésére is alkalmas. A ChatGPT Plus előfizetői 50 darab 720p felbontású, legfeljebb 5 másodperces videó legyártására elég kreditet kapnak egy hónapban, de a Pro csomag felhasználói már 500 darab 1080p felbontású, akár 20 másodperces videót is készíthetnek havonta, ráadásul nekik már vízjelet sem tesz a videókra a Sora. Az OpenAI utolsó nagy dobása idén az o1 modell következő generációjának, az o3-nak a bemutatása volt, aminek o3-mini verziója január végétől válhat elérhetővé.

Google Gemini

A keresőmotor egyeduralmát fenyegető ChatGPT riválisát, a Google Gemini (korábban Bard) legfejlettebb, 2.0 verzióját decemberben dobta piacra a Google, ami állítólag már az AI-ágensek korszakára készült.

Az ingyenes változattal az 1.5 és kísérleti 2.0 Flash modellhez férhetnek hozzá a felhasználók, míg a Gemini Advanced havi 8790 forintért hozzáférést kínál az 1.5 Pro modellhez, és a Google szerint jobban teljesít a logikai érvelés és az elemzés terén. Az egy hónapra ingyen elérhető a Gemini Advanceddel egész könyveket és hosszú jelentéseket is el lehet olvastatni és kielemeztetni, akár 1500 oldal hosszúságban, ráadásul a felhasználói kipróbálhatják a kódolásra és matematikai problémák megoldására szánt Gemini-Exp-1206 kísérleti modellt és a kutatók életét megkönnyítő Deep Research módot is. A Google az előfizetéssel nemcsak a chatbotot teszi elérhetővé, hanem 2 terabájt tárhelyet is kínál fotók, dokumentumok és egyebek tárolásához.

Perplexity

Az AI-keresőmotorok koronázatlan királya a Perplexity, amely valós időben és a pontosságra maximálisan törekedve adja meg a válaszokat a kérdéseinkre. A Magyar Telekom novemberben jelentette be, hogy ügyfelei november 25-től egy éven át díjmentesen használhatják a Perplexityt. Az ingyen megkapható prémium előfizetést minden Magenta Moments-tag aktiválhatja a Telekom appban november 25. és február 28. között.

Ebből is létezik professzionális változat, a Perplexity Pro, amely havi 20 dollárért már nem csupán hármat engedélyez a nagyon alapos, az internet összes zugát feltúró keresésekből, hanem korlátlanul teszi azt lehetővé. A Perplexity az ingyenes változatában a Meta Llama 3.1 modelljének testreszabott változatát használja, de a pro verzióban kiválasztható a GPT-4o és a Claude 3.5 Sonnet is mint a keresőmotor alapja.

Claude

Az OpenAI-ból kivált szakemberek által létrehozott Anthropic júniusban mutatta be legújabb chatbotját, a Claude 3.5 Sonnetet, amely akkor a fejlesztők szerint a ChatGPT aktuális változatát is lekörözte. Ahogy írtuk, a cég által kiválasztott kilenc mérőszámból hétnél a Claude 3.5 Sonnet felülkerekedett az OpenAI akkori legjobb modelljén, a GPT–4o-n, a Google Gemini 1.5 Próját pedig mindegyiken megverte. A modell megérti a komplex utasításokat, a humort és az árnyaltabb kommunikációt, és hatékonyan teljesít a kódírásban és a több lépéses munkafolyamatok elvégzésében.

A Claude 3.5 Sonnet modell mindenesetre 2024 novembere óta ingyenesen csak erősen korlátozottan érhető el, és nagy terhelésnél átvált a Claude Haiku modelljére, szóval ha stabilabban szeretnénk használni, akkor jobb, ha havi húsz dollárért előfizetünk az Anthropic szolgáltatásaira – az ingyenes változatban például naponta csak 30 üzenetet küldhetünk a fejlett modellnek, míg a fizetős változatban ötször ennyit.

Midjourney

Ha a multimodális, vagyis szöveget és képet is generáló ChatGPT helyett kifejezetten képgenerátorra lenne szüksége a megajándékozandó személynek, akkor a Midjourney lehet a legjobb választás. A Discord-alapú képgenerátor négyféle árazással elérhető. Alapesetben havi tíz dollárért vagy évi 96 dollárért összességében 3,3 órányi generálási lehetőséget kapunk, három képet generáltathatunk vele egyidejűleg és további tíz promptot adhatunk meg neki, amelyek türelmesen várakoznak majd a sorban. Havi harminc dollárért már sokkal több képet generáltathatunk, összesen 15 órányi időt szán az ötleteinkre és promptjainkra a Midjourney. Havi 60 dollárért egyidejűleg 12 gyorsan elkészülő képet, három már megszokott Midjourney-generálást és további tíz sorbanálló promptot kaphatunk, 30 órányi képgenerálási idővel megspékelve – a legfanatikusabbaknak pedig ott a még több órányi generálást biztosító, 120 dolláros változat.

Ha pedig ezek közül egyik sem tetszene, és valaki magyar szoftvert szeretne a magyar karácsonyfája alá, neki ajánljuk a Prezi AI-szolgáltatását, amely egy ingyenes próbaidőszak után havi 15 eurós díjért áll rendelkezésre.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: