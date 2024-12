Eredics Viktor játéka, a MI-t hoz a jövő ?/! nyerte a Qubit társasjáték-fejlesztő versenyét

A Qubit június elején harmadszor hirdette meg társasjáték-fejlesztő versenyét, amelynek idén a mesterséges intelligencia volt a témája. A játékfejlesztésre három és fél hónapjuk volt a versenyzőknek, hacsak nem volt a fiókjukban már eleve egy ilyen témájú kiadatlan társasjáték. A szeptember 15-i leadási határidőig 21 játék érkezett be digitális formában (szabályokkal, fotókkal), és ezek közül a verseny háromtagú zsűrije (Rab Árpád jövőkutató, Vágó I. Dániel, a Gémklub Kiadó munkatársa és jómagam) tíz játékot válogatott be a verseny következő fordulójába, ahol aztán különböző szempontok szerint (játékélmény, téma és mechanika egysége, ötletesség, újszerűség, szabály érthetősége, kellékek funkcionalitása) már élőben teszteltük a beküldött prototípusokat.

A beküldött játékok között voltak egyszerűbb, de annál kreatívabb partijátékok, volt gyerekjáték, családi játék, kártyajáték és több nagy dobozos, rengeteg kellékkel (akár 400 komponenssel) rendelkező komplex játék is. A legjobb tíz között a partijátékok versenyeztek a komplex játékokkal, és bár komplex játékokat létrehozni ilyen rövid idő alatt nagy kihívás volt, a témához való mélyebb kapcsolódás a partijátékokhoz képest egyszerűbbnek mutatkozott, hiszen a követelmény az volt, hogy a játékok az MI hasznára és/vagy veszélyeire hívják fel a figyelmet, illetve a technológia felhasználási lehetőségeivel, a közeljövő trendjeivel, vagy akár az MI hosszú távú hatásaival ismertessék meg a közönséget. Több komplex játék is az AI-cégek fejlődését és versenyét tette központi témává, és többségük beemelte a játékba az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó kihívásokat és veszélyeket.

Összességében azt gondoljuk, hogy a verseny elérte a célját, hiszen nemcsak megmozgatta sokak fantáziáját, de több résztvevő is a verseny hatására mélyedt bele a generatív MI használatába – például a nyertes játék szerzője is. Azoknak, akik az illusztrációkhoz generatív MI-t akartak használni, és nem volt még jártasságuk ennek használatában, jegyzettel is segítettük a munkájukat, illetve rendelkezésükre állt a verseny egyik fő támogatójának, a Cubixnek egy prompt engineering kurzusa, amit minden résztvevő számára elérhetővé tettek. Reméljük, hogy a verseny ilyen módon is a résztvevők hasznára vált, kívánjuk továbbá, hogy az elkészült játékoknak legyen még utóéletük, amihez sok sikert kívánunk. A díjazottaknak pedig külön is gratulálunk! Nyereményük és oklevelük átadása a Társasjátékok Ünnepének első napján, november 16-án a Millenárison megtörtént. A többi versenyzőnek is köszönjük az értékes játékokat, prototípusaikat visszajuttattuk a szerzőknek.

1. helyezett: MI-t hoz a jövő ?/!

Szerző: Eredics Viktor a közigazgatásban dolgozik, a wargame-ek és az ólomkatonák világából keveredett a társasjátékok közelébe. Már a Qubit első társasjáték-fejlesztő versenyén is részt vett, ahol megosztott harmadik helyezést ért el. Az idei verseny hatására mélyült el jobban a mesterséges intelligencia témájában és a képalkotás gyakorlatában.

A zsűri értékelése: A játékban egymással versengő leányvállalatokat alakítanak a játékosok és az anyacég által biztosított erőforrásokhoz való hozzájutás módja a játék egyik legérdekesebb része. A szerző nagyon ügyesen beépítette a mesterséges intelligenciával kapcsolatos legfontosabb témákat és kihívásokat (energiafogyasztás, szabályozás/etika, média, nyelvi modellek, robotika, stb.) a játék központi részébe, másrészt megjelenítette az exponenciális fejlődés dinamikáját egy mechanizmusépítést megvalósító egyedi kártyakijátszási rendszerrel, és emellett még a mesterséges intelligencia öntudatra ébredését is belecsempészte a játék végébe, mégpedig egy előre nem kiszámítható forgatókönyv szerint.

Nyeremények:

2. 2097

Szerzők: Régi barátok és lelkes játékosok, akik korábban is fejlesztettek már együtt játékot: Kónya Zádor jelenleg az elektronikai iparban, Fenyvesi Máté adatelemzőként és fejlesztőként, Kolozs Balázs pedig az államigazgatásban dolgozik. Mivel mindhárman más városban laknak, nagyrészt online egyeztettek, a grafikákat például a megbeszélt stílus szerint, egymás promptjait átvéve gyártották több különböző platformon.

A zsűri értékelése: A játék számos sci-fi-disztópiát ötvöző forgatókönyvet vetít elénk, egy olyan világot, amelyben az emberi munka fölöslegessé válik, sőt az emberek nagy többsége teher lesz a bolygó és a civilizáció számára, ezért az öntudatra ébredő mesterséges intelligencia elkezdi pusztítani az emberiséget. Alapvetően egy harci játékról van szó pici pakliépítéssel, azonban a fő játékmechanikai érdekesség benne, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak fejlődik, de tanul is a hibáiból, ez pedig a játékosok közös ellenségének automata viselkedésében is megjelenik.

Nyeremény:

3. Turing-teszt

Szerző: Faragó Csaba programtervező matematikus, aki szoftverfejlesztőként dolgozik és videókurzusokat készít a programozás különböző területein, ahol a mesterséges intelligencia is szerepet kap. Korábban sokat sakkozott és gózott, a modern társasjátékokban pedig komoly eredményeket is elért, 2019-ben például kijutott a Carcassonne világbajnokságra. Játékötletét a ChatGPT-vel is megosztotta, amit a chatbot számos kreatív javaslattal segített finomítani.

A zsűri értékelése: Ez egy könnyed partijáték, ami lényegében egy inverz Turing-teszt, vagyis itt az embereknek, azaz a játékosoknak kell úgy viselkedniük, ahogy egy gép tenné, ilyen módon próbálják játékostársaikat becsapni a válaszaikkal. A játék során megismerkedhetünk a gép eredeti válaszaival és megpróbálunk a gép fejével gondolkodni. A limitált, 3-5 szavas válaszok kihozzák az emberekből a kreativitást és poénos megoldásokat eredményeznek, ami garantálja a szórakozást.

Nyeremény:

Legjobb generatív illusztráció különdíja: Arcade Industry

Szerzők: Egy társasjátékos baráti társaság: Balogh Norbert, Köles Kata, Lajtos Levente és Nagy Bence. A csapat a Qubit két évvel ezelőtti, környezettudatos témájú társasjáték-fejlesztő pályázatán is részt vett. Most kimondottan az volt a céljuk, hogy grafikailag egy jobban kidolgozott társasjátékot rakjanak össze, és ennek meglett az eredménye. Téma tekintetében „az AI átveszi az uralmat” típusú klisé helyett szerettek volna rávilágítani arra, hogy az AI túlzott, vagy felelőtlen használata a hétköznapokban is okozhat gondokat, és a minőség rovására mehet. A játéknak először egy online változata készült el, ami jelentősen könnyítette a tesztjátékokat.

A zsűri értékelése: Az Arcade Industry egy kooperatív játék, amelyben a játékosok célja egy videójáték létrehozása. A játék grafikai elemeinek, történetének, hangulatának, kódjának létrehozásában a generatív mesterséges intelligencia segít, de vigyázni kell arra, hogy a túlzott használata ne rontsa le a minőséget. A zsűri több játékában is látott szép illusztrációkat, de itt az is kihívás volt az illusztrációkat illetően, hogy sok különböző tipusú illusztrációt kellett egységesen elkészíteni, hiszen nagyon sokféle videójáték létezik. Ami pedig különösen tetszett a zsűrinek, hogy a kártyaillusztrációk a játékmechanikával is össze voltak hangolva, mert egy-egy történést meséltek el, amikre ikonok is hivatkoztak, tehát az illusztrációkban konkrét játékmechanikai elemek is megjelentek hivatkozásként, amit különösen egyedinek találtunk.

Nyeremény:

Köszönjük a verseny támogatóinak a felajánlásokat!