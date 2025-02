Eltüntették az Apollo–17 űrhajósai által gyűjtött holdkőzetet az Ovális Irodából Donald Trump érkezésére

Túl gyorsan változik minden ahhoz a második Trump-kormány első heteiben, hogy meg tudjuk állapítani, jelenleg mi Donald Trump elnök álláspontja az űrkutatásról – hogy mit szeretne kezdeni a hosszú évek óta zajló Artemis-programmal és a jelenleg 2027-re tervezett holdra szállással, vagy hogy akkor most tényleg a Mars lenne-e az első számú célpontja az USA űrhajósainak.

Mindenesetre szimbolikus mozzanatnak tűnik, hogy az elnök munkahelyének számító Ovális Iroda átalakítása során eltávolították a helyiségből azt a holdi kőzetet, amelyet az Apollo–17 űrhajósai hoztak el a Földre, és amely a NASA felfedező küldetéseinek jelentőségét szimbolizálta a Fehér Házban. A helyére visszakerült az az urna, amely Trump első elnöki ciklusa alatt is díszítette az iroda polcát.

A holdi mintát még Joe Biden kérésére helyezték el az irodában, de önmagában ez valószínűleg nem lehetett elég nyomós ok a kőzet eltávolítására, hiszen például a szintén Biden által kért Benjamin Franklin-portré, amit a tudomány tiszteletére állíttatott ki a helyiségben, továbbra is a helyén maradt.

photo_camera Forrás: NASA

A Trumphoz közel álló (bár ez is gyorsan változik), az űrkutatásban is vezető szerepet betöltő milliárdosok közül Elon Musk, a SpaceX vezére gyakran érvel amellett, hogy egyből a Marsra kell utaznia az emberiségnek, hogy minél hamarabb biztosítsa a bolygóközi életet, míg a NASA élére szánt Jared Isaacman a Holdra és a Marsra induló küldetéseket is támogatja.