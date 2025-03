Az ELTE lett a legnépszerűbb a felsőoktatásba jelentkezők körében

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 18200 elsőhelyes jelentkezőjével továbbra is magasan vezeti az országos listát; pedagógusképzéseire a tavalyinál négyszázzal többen, 4080-an jelentkeztek.

Az Oktatási Hivatal ma tette közzé a 2025-ös általános felvételi eljárás országos adatait. Eszerint idén 129 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, ez a szám négyezerrel magasabb az előző évinél.

A legtöbben (25 606 fő) a gazdaságtudományok képzési területre jelentkeztek, nőtt a műszaki és informatika (24 613 fő), valamint a pedagógusképzés (21 105 fő) iránt érdeklődők aránya, illetve száma is. Sokan folytatnák tanulmányaikat a szakképzés után a felsőoktatásban, az ő arányuk 2022 óta 57 százalékkal nőtt.

Az adatok szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az ELTE idén is az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye: összesen 33 ezren adtak be ide jelentkezést, ebből 18200-an első helyen jelölték meg. A Debreceni Egyetemre 10800-an, a Szegedi Tudományegyetemre 8800-an adták be jelentkezésüket első helyen.

Az ELTE-t választó felvételizők 22,4 százaléka (4080 fő) bölcsészettudományi, szintén 22,4 százaléka pedagógus-, 21 százaléka (3831 fő) gazdaságtudományi, 9,2 százaléka (1683 fő) társadalomtudományi, 7,8 százaléka (1417 fő) jogi, 7,2 százaléka (1321 fő) informatikai, 6,2 százaléka (1137 fő) természettudományi, 1,9 százaléka (342 fő) sporttudományi, 1,2 százaléka (217 fő) pedig művészeti képzésre jelentkezett. Pedagógusképzési területre jelentkezők száma 400 fővel növekedett az előző évhez képest.

A ponthatárokat és a felvételi eredményeket a tervek szerint július 23-án hirdetik ki.

