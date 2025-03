Az amerikai egészségügyi miniszter megoldása a madárinfluenzára: hagyjuk terjedni!

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi és szociális miniszter különös megoldást eszelt ki a H5N1 madárinfluenza-járvány kezelésére: szerinte hagyni kell, hogy a vírus elterjedjen a baromfiállományokban. A Fox Newsnak nyilatkozva Kennedy elmondta, hogy így azonosítani lehetne a vírusnak ellenálló madarakat, és ezáltal a megmaradt állomány továbbörökíthetné a természetes immunitást.

A szakértők azonban határozottan ellenzik ezt a tervet, és arra figyelmeztetnek, hogy a végrehajtása katasztrofális veszteségeket eredményezne, bármiféle haszon nélkül. „Ez őrültség” – fogalmazott Rocio Crespo, az Észak-karolinai Állami Egyetem baromfi-egészségügyi kutatója. A tudomány szerinte a fertőzött állományok leölésének jelenlegi politikáját támasztja alá, hiszen a madárinfluenza a csirkék legalább 90 százalékát napokon belül elpusztítja, így a túlélésen alapuló rezisztencianemesítés hatástalan lenne.

Matt Koci, az egyetem immunológusa és virológusa szerint genetikai rezisztencia csirkéknél és pulykáknál nem létezik a madárinfluenza esetén, de még a lassabb lefolyású baromfibetegségek esetén is ritka. A vírus elterjedése ráadásul nemcsak a baromfiállományok pusztulásához vezetne, hanem a nemzetközi kereskedelmet is veszélyeztetné, hiszen az USA-ból importáló országok valószínűleg betiltanák az amerikai csirketermékek behozatalát. Crespo szerint a tömeges baromfihiány a nagy amerikai gyorsétteremláncokat is veszélybe sodorná.

Bár a madárinfluenza elleni védekezési stratégiák évtizedek óta működnek, a jelenleg terjedő törzs új kihívást állított azáltal, hogy vadon élő madarakat és emlősöket is megfertőzött, ami tovább növeli a farmokon történő fertőzések kockázatát. A kutatók ezért hatékonyabb biológiai biztonsági intézkedések kidolgozásán és vakcinafejlesztéseken ügyködnek.

Bár Kennedynek nincs közvetlen ráhatása a baromfiügyi intézkedésekre, Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter máris nyitottságát fejezte ki az ötlet iránt, ami még tovább növelte a szakértők aggodalmát. Koci hangsúlyozta: ha több millió madarat hagyunk fertőzötten érintkezni más állatokkal és emlősökkel, azzal több millió lehetőséget adunk a vírusnak a mutációra, és így könnyen kialakulhat egy pandémia kirobbanására alkalmas, emberről emberre terjedő vírustörzs is.

