Észrevétlenül fertőzi az embert a madárinfluenza H5N1 vírusa

Miközben tombol a szezonális influenzajárvány, és olyan rég legyőzöttnek hitt légzőszervi betegségek szedik sorra az áldozataikat, mint a TBC, a madárinfluenza evolúciós léptékben nemrégiben szintet lépett H5N1 vírusa észrevétlenül fertőz meg embereket – hívja fel a figyelmet a Science Alert az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) február 13-i dátummal kiadott legfrissebb heti jelentésére.

Bár az amerikai tyúktojáspiacot bedöntő H5N1 ugyan még nem terjed emberről emberre, ezért nem áll fenn járványveszély, az epidemiológusok szerint mindez bármikor megváltozhat, mivel a kórokozó legújabb variánsai egyre hatékonyabban terjednek az emlősök között is. A kutatások alapján ugyan az ember csak fertőzött állatoktól kaphatja el a madárinfluenza vírusát, az infekciónak leginkább kitett foglalkozási csoportok (állatgondozók, -tenyésztők és -orvosok) szervezett szűrését mielőbb érdemes volna megkezdeni, mivel a CDC heti jelentése három olyan Egyesült Államokban történt esetről is beszámol, amikor a fertőzés tünetmentes volt, és csak az orvosi szűrővizsgálat derített fényt az infekcióra.

photo_camera A H5N1 madárinfluenza-vírus számítógépes grafikával készült portréja Fotó: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

A Science Alert szerint a H5N1 egyike az olyan villámgyorsan mutálódó vírusoknak, amelyekből spontán mutációval is bármikor kialakulhat az emberről emberről terjedő variáns. Az biztos, hogy nem ártalmatlan kórokozóról van szó, mert a CDC jelentése szerint az USA-ban mostanáig 68 emberi fertőzést tartanak számon, akik közül egy bele is halt az infekció nyomán kialakult szövődményekbe. Jelentős kockázati tényező az is, hogy a madárinfluenza-fertőzés a szezonális (humán)influenzához nagyon hasonló tüneteteket produkál, ha produkál egyáltalán, emiatt a fertőzöttek többsége nem feltétlenül kér orvosi segítséget – hívja fel a figyelmet a lap.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: