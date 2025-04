A ramadán mentheti meg a magyar bárányexportot 2025-ben

Olaszország ugyan nem zárta le határait, több uniós ország azonban ideiglenesen korlátozta az állatok áthaladását, ami miatt az árak is jelentősen visszaestek. Ha csak egy kicsit is később jelenik meg a párosujjú kérődzőket fertőző ragadós száj- és körömfájás, az két vállra fektethette volna a magyarországi juhtartókat. Ám mivel minden jel szerint sikerült az egyetlen fertőzött telepen belül tartani a járványt, van esély arra, hogy a húsvéti bárány évszázados piaca az összeomlás helyett idén „csupán” árcsökkenést szenved.

photo_camera Bárányhús a terméket népszerûsítõ húsvéti kampány budapesti vásárcsarnokokban tartott sajtótájékoztatóján 2025. április 2-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Eddig az olasz volt a magyar bárányhús legnagyobb felvevőpiaca az elmúlt fél évszázadban, a száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlat értelmében viszont a sürgős állatorvosi esetek kivételével április 28-ig tilos minden idegen személy, még birkanyíró, körmöző belépése is a telepekre. A Magyar Mezőgazdaság értesülései szerint Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom megyéből indított szállítmányoknál az olaszok rendszeres vérvizsgálatot végeznek a fogadó oldalon. Öröm az ürömben, hogy az április 9-én véget érő ramadán miatt az európai muszlim népesség igényei ellensúlyozzák a kiesést.

photo_camera Grafika: Qubit

Bárányfelhők

Április 6-án Nagy István agrárminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kifejtette, hogy a juhágazat és azon belül a húsvéti bárányok „értékesítési pozícióit” a kiskérődzők pestise után a ragadós száj- és körömfájás vírusa fenyegeti. Április közepén Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom járás területéről tilos csak az állatok szállítása, így exportja is.

A juhtenyésztők szakmai szervezetei szerint a kiskérődzőket, vagyis a juhokat is fenyegető betegségek közül a már említetteken kívül a kéknyelv-betegség is jelen van Európában, de Magyarországon csak a kiskérődzők Romániából behurcolt pestisét azonosították januárban Zala megyében. És mivel azóta nem volt pozitív eset, már csak védőkörzetet tartanak fenn a kitörés környezetében. A kereskedelmi korlátozások javát feloldották. A Világgazdaság szerint a szakmaközi szervezetek tagjai önkéntesen vállalták, hogy Romániából nem vásárolnak állatot, de az általános helyzeten nem segít, hogy Románia január 1-je óta a schengeni övezet tagja, így nem állítják meg a kamionokat. Ugyanakkor Románia főállatorvosa exportkorlátozást rendelt el a juhra is. Az utóbbi okán az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint 16 százalékkal növelte meg a felvásárlási árakat az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

photo_camera Grafika: Qubit

Megjuhászodás

Ennek ellentmond, hogy a szakmai sajtó legfrissebb jelentése szerint a juhágazat jelentős bevételkiesést szenved el, mivel a bárányárak átlagosan 30 százalékkal alacsonyabbak a tavaly karácsonyiakhoz képest. Ugyanakkor a romániai kiskérődző-pestis járványügyi helyzete is hatással van a piaci versenyre, mivel Románia június 8-ig nem szállíthat élő állatot külföldre.

Mindez azért sem elhanyagolandó tényező, mert a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsorai azt mutatják, hogy 2018 és 2022 között több mint 140 ezer egyeddel esett vissza a juhkivitel, a bárányexport esetében pedig 90 ezer egyed volt a kiesés.

photo_camera Grafika: Qubit

