Biztonság vagy szabadság, de inkább mindkettő – Elstartolt az ötödik OFF-Biennále Budapest

Tíz éve volt az első kiadás, és ha idevesszük a 2022-es vendégszerepelést is a kasseli Documentán, akkor ez a mostani az ötödik OFF-Biennále Budapest. Tizenöt helyszínen, több mint negyven esemény, több mint egy hónapon át. A kortárs művészet és határterületei, határesetei a közép-európai térség legnagyobb, független művészeti eseményén.

photo_camera Robert Gabris: Menedék - a nyugtalanság verse, Bécs. Enteriőrkép: MAC Lyon, La Biennale de Lyon 2024 Fotó: Elyes Esserhane; a művész jóvoltából / courtesy of the artist

Idén először van „központi” kiállítás is, a felújított és egyelőre a szerepét kereső Merlinben, itt nyílt meg tegnap este az OFF-Biennále Budapest (OFF) ötödik kiadása. Az idén tízéves OFF-is ünneplő kiadás címe A nyugtalanság versei, ami Robert Gabris művész és aktivista egyik művére utal. Gabris installációja egyébként a Merlinben látható egyik legizgalmasabb mű – pedig van még jónéhány, például Alice Maher és Rachel Fallon tényleg lélegzetelállító, hatalmas kárpitja, amely a Mária Magdolna történetből kiindulva az írországi nők helyzetének személyes krónikája.

Mint ahogy helyszínből is sok van, összesen tizenöt, és ezek többnyire off-helyszínek, azaz kívül esnek a hivatalos intézményi kereteken, hiszen az OFF tartja magát ahhoz, hogy nem működik együtt az állam által fenntartott kulturális infrastruktúrát, mint ahogy nem pályázik hazai közpénzre sem.

photo_camera Alice Maher és Rachel Fallon: A térkép, 2021, Vegyes média, textil, 6.2 m x 3.8 m Fotó: Ros Kavanagh/ a művészek jóvoltából

Van magánlakás, használaton kívüli üzlethelyiség, magángaléria is a helyszínek között, de az OFF most helyi önkormányzatokkal is együttműködött. Így jött képbe például a kiállítással együtt nyíló Merlin is, ahol az Ezek a falak nem minket védenek című kiállítás tulajdonképpen az OFF kurátori csapatának közös statement-je lett. Az idei kulcstémát, a biztonság kérdését vizsgálják néha áttételesen, néha nagyon is kézzelfogható, konkrét módon. A Merlinben eltérő tapasztalatok találkoznak, és kérdőjelezik meg a valóságunkat alakító fizikai és metaforikus falakat: a leegyszerűsített, bináris világnézeteket, újraéledő fasiszta ideológiákat és a patriarchális korlátokat.



A biztonságot nagyon gyakran a szabadsággal állítják szembe ma, mondta az OFF sajtótájékoztatóján Somogyi Hajnalka, az OFF vezetője, de a kortárs művészet éppen arra próbál alternatívákat mutatni, hogy a kettőt hogyan ne zárja ki egymást.

photo_camera CIGÁNYBŰNÖZŐK: MEGVÉDJÜK A BÉKEPÁRTI TÁMADÓKAT A HÁBORÚPÁRTI VÉDEKEZŐKTŐL Festmény (olaj, vászon) Fotó: A művészek jóvoltából

Az OFF vezetője egyébként azzal kezdte, hogy az OFF nem olyan biennále, amilyennek a nagy, nemzetközi csúcsbiennálékat ismerjük: mega költségvetésű, városmarketinggel összekötött nagy események, ahov világsztárok érkeznek, majd mikor az egész felhajtás véget ér, a helyi szcéna alig profitál belőle. Az OFF célja az, hogy a helyi színteret építse.



Egy civil szervezet hozza létre, nincsenek intézményi attribútumai, nincs a hátterében olyan szintű támogatás, amilyen a kortárs művészeti világ nagy eseményei mögött. Elszánt csapata van, amely idén hetvenöt önkéntessel egészült ki, partnerei vannak, nemzetközi network-je, valamint művészek és kurátorok, akik olykor a nehéz körülményeket vállalva is dolgoznak a megvalósításon.

photo_camera Palatinus Dóra: Alapelemek 2., 2023 Fotó: A művész jóvoltából

Budapestre jött az egyik régi partner is, a Biennale Warszawa, amelynek stábja Biztonsági határok címmel hozott létre kiállítást a Margit körút 5-ben, egy egykori bankfiókban, több palesztin, ukrán és lengyel alkotót felvonultatva. Az anyag nagyon erősen reagál a határok kérdésére, a biztonsági infrastruktúrák és rendszerek problémájára, amelyek elvileg védelmi célból jöttek létre de egyre inkább tekintélyuralmi gyakorlatok eszközeiként működnek.

photo_camera Anna Engelhardt & Mark Cinkevich: Terrorfaktor, 2025. Installáció: egycsatornás videó, 25’, televízió, kamera, robbanószer-detektáló készlet, laborasztal Fotó: A művészek jóvoltából

Tizenöt új, hazai produkció is létrejött az OFF-ra, ami azért is figyelemreméltó, mert tíz éve, az első OFF pusztán egy „ernyő” volt még, ami alá sokan behozhatták a projektjeiket, kiállításaikat, és a biennále fokozatosan haladt az önálló finanszírozású, vagy partnerségekkel létrejövő produkciók irányába. A cél most az, hogy ezek majd tovább éljenek a zárás után is, bemutatják őket majd különféle partnerségek keretében több európai városban – Bécsben, Amszterdamban, Oldenburgban és Limerickben – is.

És igen, a kortárs művészeti világ „nagy nevei” közül is szerepelnek jópáran az idei OFF-on. A Kálvária téren közösségi építészeti projekt keretében (Mindenbelehely) hozott létre egy munkát a „krízisépítészetet” művelő spanyol Recetas Urbanas csoport, amellyel már Kasselben is együtt dolgozott az OFF. A konktrollált, túlbiztosított közeterek átgondolásán, felszabadításán dolgozó csoport munkája hiosszabb ideig a 8. kerületben marad majd.

photo_camera Recetas Urbanas: Ugrás Hanoiban (A mindenhíd), documenta fifteen, 2022. Fotó: Frank Sperling/Frank Sperling für documenta und Museum Fridericianum gGmbH

A valóban világhírű Forensic Architecture egyik munkája is látható, a CEU Nyitott Galériájában, Az élet nyomai című kiállításon. Az oknyomozó kutatásokon alapuló, nagyon komoly technikai hátteret mozgató munkákat létrehozó Forensic Architecture a 2018-as Turner Prize díjazottja volt. A kiállítás, amelyen szerepelnek, az emberi és nem emberi élet kölcsönös függőségi viszonyrendszerét vizsgálja, többek között a természet politikai és katonai kontrollálását.

photo_camera Forensic Architecture Az életnek nyoma sincs: Izrael természetpusztítása Gázában video, 7’25’’ . 7. ábra. A mezőgazdasági területek és ültetvények NDVI elemzésének összehasonlítása 2023 októbere előtt és után 40%-os csökkenést jelez az élelmiszerforrások teljes mennyiségében. A sötétebb vörös árnyalatok a pusztítás magasabb mértékét jelölik. Fotó: A Forensic Architecture jóvoltából

Egy magánlakásban, a Koszorú utca 27-ben, valamint az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár valósul meg a Holnapután minden megváltozik című projekt, amely női pozíciókkal foglalkozik, generációs traumákkal, családi mintázatokkal és a 8. kerület prostitúciós problémájával. A családi mintázatok kérdése a Milestone Intézetben megvalósuló, Pista művészete című kiállításon is alapmotívum.

photo_camera Bede Kincső: Pista művészete, Önarckép, 2022 Fotó: a művész jóvoltából

Az OFF 2013 körül kezdett szerveződni, válaszul arra a helyzetre, hogy a kortárs művészeti intézményeket egyre nagyobb politikai nyomás éri, és szakemberek, alkotók kénytelenek elhagyni az intézményeket, vagy éppen az országot, valamint a művészeti „GDP" egyre nagyobb részét nincs hol bemutatni. A 2015-ös kiadása egy közös manifesztáció volt, a független színtér létének felmutatása, a 2017-es Gaudiopolis - Az öröm városa már egy központi téma köré szerveződött. A 2021-es kiadás, a harmincas évekkel párhuzamokat találó és az ellenállás lehetőségeit kereső Levegőt! a COVID miatt csúszott. Ezt követte az OFF közreműködése a világ talán legjelentősebb kortárs művészeti seregszemléjén, a Documentán 2022-ben, ahol két kiállítással és egy kiadvánnyal jelent meg az OFF. A mostani kiadás tárlatvezetésekkel, gyerekprogramokkal kiegészülve június 15-ig tart.

