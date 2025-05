A műanyag vegyületek átállítják a biológiai óránkat

A polivinil-klorid (PVC) és a poliuretán (PUR) műanyagok világszerte jelen vannak az emberi élet valamennyi fázisában a fogantatástól a halálig. Az egészségügyi eszközöktől a gyerekjátékokon át a ruházati termékekig terjed az ilyen anyagból készült, ilyen anyagot is tartalmazó tárgyak, berendezések listája, ezért nem mindegy, hogy a kioldódással vagy bomlással a környezetbe kerülő vegyületeik miféle biokémiai hatással vannak az emberi szervezetre.

Norvég kutatók legújabb, az Environment International folyóiratban megjelent tanulmányban ismertetett eredményei a PVC és PUR műanyagokból származó vegyületek megzavarhatják az alvás-ébrenlét ciklust meghatározó cirkadián ritmust, akár 17 perccel is késleltetve a belső biológiai órát, az emiatt bekövetkező alvászavarok pedig többek közt növelik a diabétesz vagy a daganatos kórképek kialakulásának kockázatát – írja az IFL SCience.

photo_camera A cirkadián óra által vezényelt folyamatok egy átlagos embernél Forrás: Wikipédia

A kutatók in vitro, azaz laboratóriumi körülmények között vizsgálták a műanyagvegyületek emberi sejtekre gyakorolt hatását. Kiderült, hogy alapvetően befolyásolják annak az adenozinreceptornak a működését, amely a cirkadián ritmus szabályozásában a jelátvitelért, közelebbről az ébredési fázis aktiválásáért felelős. A zavar dózistól függően akár 9-17 perc késésként jelentkezik, pontatlanná téve a biológiai órát. A kutatók szerint a végeredmény tekintetében a műanyagvegyületek ugyanúgy az ébrenlét idejét tolják ki, mint a koffein, amely ugyanezen receptorok deaktivizálásával éri el „élénkítő” hatását. A sejtszintű folyamatokat a koffeinnál sokkal gyorsabban megváltoztató PVC- és PUR-vegyületek teljes hatás spektruma nem ismert, de a kutatók szerint az in vitro vizsgálatok megbízható képet adhatnak arról, hogy mi történik in vivo, ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy az eredmények tükrözik-e a műanyagokban található vegyi anyagoknak való valós kitettség következményeit.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: