Áttörés a génterápiában: személyre szabott CRISPR-technológiával javították ki egy 7 hónapos gyerek génhibáját

A Philadelphiai Gyermekkórházban idén februárban kezdték el kezelni egy speciális személyre szabott génterápiával az akkor alig 7 hónapos KJ-t, akit születésekor egy kulcsfontosságú májenzim hibás génje által okozott ritka, de szövődményei miatt életveszélyes betegséggel diagnosztizáltak. A The New England Journal of Medicine folyóiratban május 15-én megjelent tanulmányban részletesen ismertetett CRISPR-technológiával a világon először sikerült a májsejtek egy részében kijavítani a génhibát – írja a Science.

A karbamidciklus-zavarral született gyerekek mellett más ritka genetikai eredetű betegség terápiájában is ígéretesnek tűnő eljárást Kiran Musunuru, a Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvostudományi Karának kardiológusa és Rebecca Ahrens-Nicklas, a Penn Medicine és a Philadelphiai Gyermekkórház kutatóorvosa dolgozta ki mindössze 6 hónap alatt.

photo_camera Kiran Musunuru, a Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvostudományi Karának kardiológusa (balra), a génterápiával kezelt KJ és Rebecca Ahrens-Nicklas, a Penn Medicine és a Philadelphiai Gyermekkórház kutatóorvosa Fotó: Children’s Hospital of Philadelphia

A személyre szabott terápia az ismert CRISPR technológia egy változata, amely lehetővé teszi azon bázisszerkesztő enzimkomponensek és irányító RNS-ek gyors tesztelését és megtalálását, amelyek aztán célzottan képesek helyreállítani a mutáció miatt létrejött génhibát.

KJ-t születése után nem sokkal súlyos karbamoil-foszfát-szintetáz 1 (CPS1) hiánnyal diagnosztizálták, az azonnal megkezdett gyógyszeres kezelés ellenére mindenképp a kockázatos májátültetés lett volna az osztályrésze.

Mostanra viszont lazíthattak a szigorú diétáján és kevesebb gyógyszerre van már csak szüksége a vér ammóniaszintjének szabályozásához is – jelentették be a kezelőorvosok az Amerikai Gén- és Sejtterápiás Társaság New Orleansban rendezett konferenciáján.

