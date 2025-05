Romsics Ignác: Állunk bármiféle szakmai „átvilágítás” elé

„Ahogy a korábbi cikkek, úgy Lánczi interjújának számos állítása sem felel meg a valóságnak” – írja Romsics Ignác történész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja a Magyar Nemzet 2025. május 20-ai számában közölt Lánczi András-interjúban megfogalmazott vádakra válaszolva.

Az MTA honlapján publikált válaszában Romsics cáfolja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Politikai Filozófia Európai Központját igazgató Lánczi azon állítását, miszerint a „Magyar Tudományos Akadémia fundamentumai utoljára 1949-ben voltak lerakva, és ezeken lényegében nem történt változás”. A történész szerint a valóságban több nagyon lényeges változás történt, nem is egyszer.

A teljes anyagi függetlenség ugyan nem jött létre, de az intézetek szakmai munkáját az igazgatók irányították, akiket az intézményhálózatot irányító Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa javaslata alapján az elnök nevezett ki legfeljebb öt évre. „Ez lett volna a »sztálinizmus« továbbélése, mint korábban Schmidt Mária fogalmazott, amit most Lánczi »precíz« minősítésnek nevezett?” – teszi fel a kérdést Romsics.

A történész szerint

Romsics arra a vádra is kitér, hogy a rendszerváltás idején „nem volt meg az átvilágítás”, az „elszámoltatás” az Akadémián. Mint írja, akkor ezt nem csak az az Országgyűlés, illetve az Alkotmánybíróság utasította el, hanem Kosáry Domokos is, „akit 1948-ban ütöttek el az akadémikusságtól, akit 1949 után minden szempontból a szakma perifériájára szorítottak, s aki 1956-os szerepléséért 1960-ig börtönben ült”. A történész szerint

„35 évvel a rendszerváltás után is felemlegetni azt, ami akkor elmaradt, merő demagógia. A ma 70-75 éves akadémikusok 1950 körül születtek, s 1956-ban vagy éltek már, vagy nem. Rajtuk számonkérni bármit is az államszocializmus bűneiért nemigen lehet. A 8 történész akadémikus közül például egyetlenegy, Glatz Ferenc született 1945 előtt, de már őt is a rendszerváltás után, 1993-ban választották levelező taggá. A többiek, beleértve e sorok szerzőjét is, valamennyien 2000 után lettek akadémikusok. Teljesítményükhöz kétség nem fér, s gondolom, mindannyiuk nevében kijelenthetem: állunk bármiféle szakmai »átvilágítás« elé”.