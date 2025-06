Már most aszály sújtja a magyar gazdákat, és egy ideig nem is várható csapadék

Az év eleje óta tapasztalható hektikus időjárás miatt elhúzódtak a tavaszi kukoricavetések Magyarországon: míg egyes gazdák április végére befejezték a vetést, máshol még május közepén, hetekkel a megszokott időszak után is munkálkodtak vele – írja az Agrárszektor.

De az állomány vegyes fejlettségi állapotánál is nagyobb problémát jelent az egyre fokozódó aszály: a HungaroMet június 8-i mérései szerint a felső egyméteres talajrétegben úgy 70-120 milliméternyi csapadék hiányzik, a felszín közeli talajréteg csak az északkeleti és nyugati határszéleken nedves, miközben az ország nagy részén nagyfokú mezőgazdasági aszály uralkodik.

Aszályhelyzet, 2025. június 16. 16:52 Forrás: HungaroMet

Ezt a lap által megkérdezett gazdák tapasztalatai is megerősítik. Egy Fejér megyei vállalat például május 1-re elvégezte a kukorica fővetését, de a májusi hidegek miatt a növények fejlődése jelentősen lelassult, és a tavaszi csapadék is elmaradt a szokásostól. Vas megyében is aggasztó a helyzet, ahol egy gazdálkodó földjére tavaly november vége óta mindössze 140 milliméter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség kb. negyede. A legfrissebb előrejelzések szerint ráadásul a következő hetekben sem várható jelentős csapadék.

A HungaroMet szerint júniusban eddig sokfelé semennyi eső nem hullott, és ahol mégis, ott is csak ritka foltokban haladta meg az 5-10 millimétert. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege jelentős, 20-50 milliméteres hiányt mutat az ország nagy részén a sokéves átlaghoz képest. A talaj felső 60, az Alföldön sokfelé 80-100 cm-es rétege kritikusan száraz.

Mint írják: „A következő 8-10 napban sem javul számottevően a helyzet. A jövő hét elején egy hullámzó frontrendszerhez kötődően előbb a Dunántúlon, majd kedden a Dunától keletre számíthatunk némi esőre, záporra, de összességében az ország jelentős részén tovább szárad a talaj, és az aszály fokozódása várható.”

