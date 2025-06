Nem bíznak az amerikaiak az AI-kutatókban

A világuralomra törő gyilkos robotok témája már évtizedek óta foglalkoztatja az embereket, de a mozikon kívül csak az elmúlt néhány évben került elő a téma, a mesterséges intelligencia fejlődésével pedig egyre csak szaporodnak az aggályok: a deepfake terjedése a valóságunkat fenyegeti, a ChatGPT és a többi nagy nyelvi modell össze-vissza hallucinál, ráadásul az interneten a mesterséges intelligencia által generált hülyeségek egyre jobban elszaporodnak, ami egy végtelen spirált eredményezhet.

Nem csoda, ha a téma valamennyire mindenkit foglalkoztat, a Pennsylvaniai Egyetem kutatói pedig meg is mérték, hogy hogyan viszonyulnak a megkérdezettek a tudományhoz általában, a klímatudományhoz és az AI-kutatáshoz.

A válaszadók sokkal rosszabbul ítélték meg az AI-kutatókat, mint a klímakutatókat vagy a tudósokat általánosságban. A vizsgált öt tényező alapján (hitelesség, körültekintés, elfogulatlanság, hasznosság és önkorrekció) a legtöbben a körültekintés hiányát tartották a leginkább aggasztónak, és attól tartottak, hogy az AI-fejlesztések nem várt eredményekhez vezetnek.

Mindenki bizalmatlan

A kutatók megvizsgálták azt is, hogy ezt vajon nem csak az AI újdonsága okozza, de az eredmények alapján az emberek azelőtt és azután is rossz véleménnyel voltak a kutatókról, hogy szélesebb körben elterjedt volna a mesterséges intelligencia használata.

A válaszadók pártállását vizsgálva arra jutottak, hogy míg a republikánusok általánosságban rosszabbul ítélik meg a klímatudományt és a tudományt is általában, az AI esetén jóval kisebb a megosztottság. Drod Walter, a tanulmány vezető szerzője szerint ez arra is utalhat, hogy míg a klímatéma és a tudomány átpolitizált témának számítanak az Egyesült Államokban, az AI-t még nem tekintik annak, hiába jelentette be Donald Trump a megválasztása után, hogy mindent meg kell tenni, hogy az USA ezt a versenyt is megnyerje.

Walter szerint az eredmények arra is rámutatnak, hogy mekkora szükség lenne a tudományos kutatások átlátható kommunikációjára, és a mesterséges intelligencia kockázatainak közérthető ismertetésére is.