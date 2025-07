Bármilyen időjárás modellezhető egy brit egyetem új, kísérleti növénytermesztő kamráiban

Olyan új növénytermesztő kamrákat hoztak létre az Exeteri Egyetemen (University of Exeter), amelyekben a különféle időjárási jelenségeket is elő lehet állítani. Akár szelet, esőt, vihart, ködöt is kreálhatnak a növényi élelmiszer-kísérletek érdekében, és a legkülönfélébb időjárási tényezők paramétereit kontrollálhatják is.

Az ENSZ több mint tíz évvel ezelőtt már arra figyelmeztetett, hogy 2050-ig meg kellene dupláznunk a globális élelmiszertermelést, hogy kielégíthessük a világ növekvő népességének igényeit. E cél elérését többek között a növényi kórokozók és kártevők is gátolják, mint ahogy a beporzók globális csökkenése is.

A Global Meteorological Simulator nevű létesítmény Fotó: University of Exeter

Az Exeteri Egyetem új létesítményében a kutatók kontrollált környezetben lesznek képesek különféle időjárási körülményeket teremteni, ami eddig nem volt egyszerű. A létesítményt olyan nemzetközi kutatócsoportok is igénybe vehetik, amelyek több, a növényi fejlődést befolyásoló változót szeretnének modellezni annak érdekében, hogy a természetben valóban zajló folyamatokat minél pontosabban reprodukálhassák.

Az Exeteri Egyetem növénytermesztő kamrái Fotó: PhenomUK

A Global Meteorological Simulator (GMS) névre keresztelt létesítményhez hasonló csak néhány van a világon, és ez az egyetlen, amely egyetemi környezetben valósult meg. Növénytermesztő kamrái a világ különböző részeinek jelenlegi és jövőbeli időjárási körülményeit modellezik: a GMS négy különálló kamrából áll, amelyek mindegyike különféle növényeket tartalmaz, így az egyikben trópusi vihar tombolhat, míg a másikban hűvös köd ereszkedhet le.

A 1,5 millió fontba kerülő szimulátort most elsősorban növénybetegségek tanulmányozására fogják használni, azt vizsgálva, hogy az időjárási körülmények hogyan hatnak a növényekre, azok beporzóira, kártevőire és betegségeket okozó mikroorganizmusaira.



A kamrákban vizsgált kutatási kérdések között olyanok szerepelhetnek, mint, hogy miként reagálnak a növények a jövőbeni globális éghajlati viszonyokra; hogyan terjednek a növénybetegségek a leveleket érő esővíz következtében; javíthatjuk-e a növényi fertőzések előrejelzését; valamint miként befolyásolja az időjárás és az éghajlat a beporzók viselkedését.

