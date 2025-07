A szavannai csimpánzok segítik megfejteni a kétlábon járás evolúciós rejtélyét

Az emberré válás egyik nagy rejtélye, hogy miért és mikor másztak le és emelkedtek kétlábra az első emberelődök. Nem kerültek elő eddig ugyanis fosszilis bizonyítékok abból az időszakból, amikor Afrikában a zárt erdőket felváltották a ligeterdőkkel tarkított nyílt szavannák. A jelenleg uralkodó elmélet szerint a vegetáció átalakulása kényszerítette a földre a korai hominidákat.

A Frontiers in Ecology and Evolution című folyóiratban most megjelent tanulmány szerzői azt állítják, a mozaikerdős szavannai környezet korántsem jelent akkora evolúciós kényszert, mint azt eddig feltételezték -- olvasható a Phys.org összefoglalójában.

A németországi Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet kutatói Tanzániában, az Issa völgyében élő kelet-afrikai csimpánzok (Pan troglodytes schweinfurthii) viselkedését elemezték, precízen feltérképezve a táplálékszerzési útvonalaikat, beleértve a felkeresett fák méretét, térbeli elhelyezkedését.

Fiatal csimpánz hím az Issa völgyében Tanzániában Fotó: Rhianna C. Drummond-Clarke/Greater Mahale Ecosystem Research and Conservation (GMERC)

Kiderült, hogy az állatok, ugyanúgy a fákon éltek, mint őserdei társaik, a talajszintre csupán elvétve ereszkedtek le. A kutatók ugyanakkor rendszeresen megfigyelték a korábban csak a zárt lombkoronákban élő csimpánzoktól látott táplálékszerzési módszert is, amely során a csimpánzok a vékonyabb ágakon lévő gyümölcsöket, leveleket kétlábra magasodva, nyújtózkodva gyűjtik be.

Csimpánzcsapat Tanzániában, az Issa völgyében Fotó: Rhianna C. Drummond-Clarke/Greater Mahale Ecosystem Research and Conservation (GMERC)

Az Issa völgy csimpánzainak megfigyeléses vizsgálata a kutatók szerint azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy pár lépést minden további nélkül meg tudnak tenni a talajon, mégis leggyakrabban a fákon járnak két lábon. „Logikus, hogy korai hominida rokonaink hasonlóképp művelték a kétlábú járást, az ágakba kapaszkodva ugyanis biztosabb egyensúlyt tudnak fenntartani. Ha az Issa-völgyi csimpánzokat megfelelő modelleknek tekinthetjük, a felfüggesztő és kétlábú viselkedés valószínűleg létfontosságú volt egy nagy testű, gyümölcsevő hominidáknak a nyílt élőhelyen való túléléshez” – idézi a kutatók következtetését a Phys.org.

Érett termés után cserkelő nőstény csimpánzt a tanzániai Issa völgyében Fotó: Rhianna C. Drummond-Clarke/Greater Mahale Ecosystem Research and Conservation (GMERC)

Rhianna Drummond-Clarke, a tanulmány első szerzője szerint mivel ők a száraz évszakban figyelték meg a szavannai csimpánzokat, érdemes volna megvizsgálni, hogy ezek a viselkedési mintázatok megmaradnak-e az esős évszakban, mivel nem ismert, hogy akkor is elegendő táplálékkal szolgálnak-e a ligetek fái. Ráadásul csak egyetlen szavannai populáció viselkedése alapján vonták le következtetéseiket, így korántsem biztos, hogy ezek a mintázatok más mozaikos szerkezetű tájakban is jelen vannak-e, vagy csak az Issa völgyében.

