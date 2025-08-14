Feltankolták az Orion űrhajót, ami jövőre négy asztronautát szállít majd a Hold közelébe

Feltankolták azt az űrhajót, ami több mint ötven év kihagyás után jövőre újra embereket juttat majd a Hold közelébe – írta meg szerdán a Space.com űrkutatási hírportál. Az amerikai űrügynökség (NASA) Orion űrhajója így egy nagy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy három amerikai és egy kanadai űrhajóst szállítson a Holdhoz 2026 tavaszán az Artemis–2 küldetés keretében.

Az Orionon az amerikai Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és a kanadai Jeremy Hansen utazik majd – akik az Apollo–17 legénysége óta az első Hold közelében járó asztronauták lesznek. Az űrhajósok már javában készülnek a néhány hónap múlva esedékes, 10 napos útjukra, július végén például űrruháikba öltözve szálltak be a kapszulába, hogy a fellövés és a landolás körülményeit gyakorolhassák.

Miután a NASA Kennedy Űrközpontjának szakemberei feltöltötték az Oriont üzemanyaggal és hűtőfolyadékkal, átszállították egy másik összeszerelő csarnokba. Itt hamarosan rászerelik majd azt a vészhelyzeti leválasztó rendszert, ami a Space Launch System (SLS) rakéta meghibásodása esetén az űrkapszulát biztonságos távolságba repíti, és garantálja az űrhajósok túlélését.

Az Orion űrhajó augusztus 10-én, mielőtt rászerelik a vészhelyzeti leválasztó rendszert Fotó: NASA/Kim Shiflett

Ha ezzel megvannak, a következő lépés az Orion űrkapszula és európai szervizmoduljának SLS rakétára illesztése lesz. Az Artemis–2 repülésre, ami az Orion 2022-es, legénység nélküli útját követi, a jelenlegi tervek szerint 2026 februárja és áprilisa között kerülhet sor.

Az Artemis–2-t egy évvel később az Artemis–3 küldetés követné, amikor űrhajósok már a Hold felszínére lépnek – ehhez viszont Elon Musk SpaceX-ének el kellene készülnie a Starship holdkomp verziójával, ami egyelőre nem áll túl jól.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: