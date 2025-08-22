A lisztbogár lárvája segíthet nekünk lebontani a műanyagokat

Szerb kutatók lisztkukacokkal végeznek kísérleteket, hogy a polisztirol lebontásának módját megtalálják. A Reuters Larisza Ilijint, a belgrádi Biológiai Intézet vezető kutatóját idézi, aki szerint a lisztkukacok képesek megemészteni különféle műanyagokat, köztük a csomagolásokban, szigetelésekben és élelmiszer-tároló dobozokban használt polisztirolt is.

A mások mellett a szerbiai kormány és az ENSZ fejlesztési ügynöksége (UNDP) által támogatott projektben a polisztirolt a közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor) lárvájának táplálékába keverik. Többé-kevésbé bármit képesek elfogyasztani, de a műanyagok megevéséhez azért némi szoktatásra van szükség. „Vannak már olyan lárvák, amelyek hosszú idő alatt alkalmazkodtak a műanyag biológiai lebontásához” – magyarázza Ilijin.

Közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor) Forrás: Wikipedia

A kukacok bélrendszerében lévő baktériumok a műanyagot szén-dioxiddá és vízzé bontják, és egyelőre úgy tűnik, nem is maradnak mikroműanyag-maradványok a lebontás után.

Az EU-hoz csatlakozni kívánó Szerbia jelenleg a települési hulladéknak csak mindössze 15 százalékát hasznosítja újra, ami messze elmarad az unió 55 százalékos célkitűzésétől, és a háztartási hulladék kevesebb mint 2 százalékát teszi ki.

„A polisztirol természetes körülmények között több mint 500 év alatt bomlik le” – mondta Ilijin, aki szerint a kutatásaik egy új és hatékony megoldás felé mutatnak. Az intézet több konténernyi lisztkukacot adott át a belgrádi Belinda Animals nevű cégnek, amely most tenyészti őket, és reméli, hogy ehhez hasonló farmok létesülnek még másutt is.

„Egy kiló polisztirol lebontásakor a lárvák 1-2 gramm szén-dioxidot bocsátanak ki. Ha elégetnénk a polisztirolt, több mint négyezerszer nagyobb lenne a kibocsátás” – kommentál Borisz Vasziljev, tulajdonos. A cég szerint egyébként a lárvák állati takarmányként is felhasználhatók, ha kellő mennyiségben állnak majd rendelkezésre és a rovartermékek efféle használatát a szabályok is lehetővé teszik.

