Negatív rekordot döntött a Maros vízállása, hatalmas homokszigetek keletkeztek a folyó medrében

Bár az elmúlt napokban az ország több részén is nagyobb mennyiségű csapadék enyhítette valamelyest a hónapok óta húzódó aszályt, sőt hétfő reggelre a napi hidegrekordot is megközelítette a hőmérséklet, a lehűlés nem tart sokáig – a hét második felére visszatér a kánikula.

Folyóink kiszáradása pedig továbbra is napirenden van – most éppen a Marosnál. A folyó vízállása Makónál negatív rekordot döntött, augusztus huszadikára -120 centiméterre csökkent.

Bodrogi Attila drónfelvételén jól látszik, ahogy a kiszáradó folyómederben focipálya méretű homokszigetek jelentek meg – a felvételek Magyarcsanád közelében készültek.

Bár azóta Makónál is húsz centit emelkedett a vízállás, az Időkép cikke szerint „jelentős csapadék a hazai folyók vízgyűjtőjében nem várható a következő napokban, így jelentősebb vízszintemelkedés sincs kilátásban”.