Sikeres tesztrepülést hajtott végre a Starship

Megtört az Elon Muskot sújtó átok: miután idén a SpaceX legnagyobb rakétájának, a Starshipnek mindhárom indítása kudarcba fulladt, a magyar idő szerint hajnali fél kettőkor indított ember nélküli tesztrepülés sikerrel zárult.

A rakétát a SpaceX Starbase állomásáról, Texasból indították, a 60 pereces repülés felénél a Starship sikeresen pályára állította a magával szállított Starlink-műholdakat is (illetve ebben az esetben nem valódi műholdakat, hanem mű-műholdakat). A rakéta az Indiai-óceán felett tért vissza a Föld légkörébe, ekkor vizsgáztak a Starship új hőpajzsai is. Ez azért is fontos, mert a tervek szerint az új rakéta pajzsainak több visszatérést is el kell tudniuk majd viselni anélkül, hogy komolyabb felújításra szorulnának.

A Starship indítása Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Egy lépés a Hold felé

A teszt sikerét nemcsak Musk, hanem a NASA megbízott igazgatója, Sean Duffy is sikerként ünnepelte, aki szerint ezzel Amerika egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy ismét embert küldjön a Holdra. Az Artemis programban a tervek szerint 2027-ben, de legkésőbb az évtized végéig juttatnának embert a Holdra.

Musk szerint ehhez még rengeteg fejlesztésre lesz szükség: meg kell oldani a menet közbeni üzemanyagpótlást és az égitesten történő landolás problémáját is. Az sem véletlen, hogy a rakéta ezúttal a hőpajzsok tesztelése mellett műholdakat is vitt magával, ugyanis a Starship jóval több Starlink-műholdat tud egyszerre az űrbe juttatni, mint a jelenleg erre a célra használt Falcon 9, így addig is, amíg fejlesztik, a vállalkozó műholdas üzletének is hasznot hajt.