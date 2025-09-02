Kilométeres darabkák rejtőznek a marsi köpenyben, amik ősi becsapódások emlékeit hordozzák

Gigantikus becsapódások rázták meg a Naprendszer hajnalán a Marsot, amelyek nyomai máig tetten érhetők mélyen a bolygó felszíne alatt. Erre jutott egy friss kutatás, ami az amerikai űrügynökség InSight leszállóegysége által gyűjtött szeizmikus adatokat elemezte.

Constantinos Charalambous, az Imperial College London bolygókutatója és kollégái több kilométer átmérőjű darabkákat találtak a marsi köpenyben, amik egykor a Nap körül keringő kisbolygók vagy bolygókezdemények maradványai lehetnek.

Ezek a lemeztektonikai folyamatok hiánya miatt olyan, 4,5 milliárd évvel ezelőtti becsapódásokból maradtak hátra, amik kontinens méretű területeken olvasztották meg az ősi marsi kérget és köpenyt. Amellett, hogy a becsapódó égitestek a felszínt magmaóceánná alakították, darabjaik mélyen a bolygó belsejébe vájódtak.

Művészi, nem méretarányos illusztráció a Mars köpenyében felfedezett darabkákról Illusztráció: NASA/JPL-Caltech

„Soha eddig nem láthattunk bele ennyire tisztán és ilyen aprólékos részletességgel egy bolygó belsejébe – mondta Charalambous, aki az egyik szerzője a Science folyóiratban múlt csütörtökön közölt tanulmánynak. – Azt látjuk, hogy a köpeny ősi töredékekkel van tele. Az, hogy máig fennmaradtak, arról árulkodik, hogy a marsi köpeny lassan változott az elmúlt néhány milliárd évben. Ehhez képest a Földön az ilyen jellegek nagy valószínűséggel már eltűntek.”

A szeizmográffal felszerelt InSight, mint korábbi összefoglalónkból kiderül, négy évig dolgozott a Mars felszínén, ahol küldetése alatt 1319 marsrengést észlelt. Kutatók a szonda által mért rengéshullámok elemzésével, amik a felszínen és a bolygó belsején haladtak át, korábban elképzelhetetlen pontossággal tárták fel kérgének, köpenyének és magjának jellemzőit.

