Napi egy sörnek megfelelő alkoholt fogyasztanak az ugandai csimpánzok

Kifejezetten az erjedt, alkoholos gyümölcsökre utaznak az ugandai csimpánzok – derült ki egy friss kutatásból, amelyben 1995 óta figyelik az itt élő állatok viselkedését. Az egyik csapatot még ennél is régebben, 1979 óta követik figyelemmel, a kutatók mellett önkéntesek is részt vesznek a munkában, így az állatok viselkedése és étrendje már jól ismert.

Így az is ismert, hogy a csimpánzok különösen kedvelik a gyümölcsöt, de most azt is megvizsgálták, hogy pontosan milyen gyümölcsöket részesítenek előnyben. Kiderült, hogy az állatok kifejezetten keresik a túlérett, etanolosan erjedő gyümölcsöket, amelyekből akár a testtömegük 10 százalékának megfelelő mennyiséget is elfogyasztanak.

Az emberi fogyasztás előzménye

Bár az erjedő füge (a csimpánzok ezt kedvelik a legjobban, mert ennek a legmagasabb a cukor- és alkoholtartalma) önmagában még nem lenne veszélyes, ebben a mennyiségben már viszonylag jelentős etanolbevitellel lehet számolni.

Aleksey Maro, a kutatás egyik résztvevője szerint a gyümölccsel a csimpánzok 14 grammnyi alkoholt fogyasztottak egy nap, a hímek és a nőstények között nem figyeltek meg jelentős különbséget. Ez nagyjából egy korsó 5 százalékos sörnek felel meg.

Robert Dudley, a Berkeley biológusprofesszora, a kutatás egyik résztvevője szerint ez a viselkedés megmagyarázhatja azt is, hogy hogyan alakult ki az alkoholfogyasztás az embereknél. Nem ez az első eset, hogy részeg majmokat figyeltek meg a vadonban: áprilisban kiderült, hogy a különben nemigen osztozkodó csimpánzok Guineában kivételt tesznek az erjedt gyümölccsel, és a társaikkal együtt fogyasztják el, de a főmelősökön kívül sem ritka, hogy elefántok, rénszarvasok rúgjanak be.