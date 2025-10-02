Komplex szerves molekulákat fedeztek fel az Enceladus gejzírjeiben

Komplex szerves molekulákat mutattak ki kutatók a Szaturnusz Enceladus holdjának gejzírszerű kitöréseiben. A friss vizsgálat, amiről a Scientific American számolt be kedden, az amerikai űrügynökség Cassini űrszondájának mérésein alapult, ami 2004-2017 között vizsgálta a gázóriást és holdjait.

Nozair Khawaja, a Szabad Berlini Egyetem bolygókutatója és kollégái a hold déli pólusáról kilövellő jégszemcsékben a Nature Astronomy folyóiratban közölt tanulmányuk szerint nagy szénatomszámú és aromás szénhidrogénekre bukkantak, köztük benzil-metil-éterre és trietilén-glikol-monoetil-éterre.

Eredményeik arra utalnak, hogy az Enceladus felszín alatti óceánjában komplex kémiai folyamatok zajlanak, mondta a lapnak Khawaja. Az Enceladus az egyik legígéretesebb helyszín a földön kívüli élet kutatására, ahol egy 2023-as kutatás szerint minden feltétel adott annak létezéséhez.

Az Enceladus gejzírszerű anyagkilövelléseit és felszín alatti óceánját a Cassini fedezte fel. Az 1980-as és 1990-es évek technológiájára épülő szondát így nem arra tervezték, hogy a részletesen feltárja a hold óceánjának összetételét. A jégszemcséket elemző pordetektorának tömegspektrométere viszonylag kis felbontású volt, ami megnehezítette kulcsfontosságú méréseinek kiértékelését.

A szemcsék 98 százalékban vízből álltak, mondta Khawaja, így a feladat a maradék 2 százalék összetételének megfejtése volt. Ebben egy 2008 októberi, Enceladus mellett történő elrepülés segített, amikor a szonda gyorsabban közelítette meg a holdat, és így a jégszemcsék nagyobb sebességgel érték el a detektort, jobb minőségű adatokat produkálva.

„Ezek az új eredmények nagyon izgalmasak és felvetik a kérdést, hogy mi a valódi természete és eredete az Enceladus óceánjában lévő szerves anyagoknak” – mondta Kevin Hand, a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) kutatóintézetének bolygókutatója, aki nem vett részt a mostani vizsgálatban.

Az Európai Űrügynökség (ESA) tavaly jelentette be, hogy a 2040-es években leszállóegységet küldene az Enceladusra, hogy kiderítsék, létezhet-e élet a jégkérge alatti óceánban.