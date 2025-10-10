A cukros üdítőitalok a depresszió kialakulásáért is felelősek lehetnek

Azt eddig is tudtuk, hogy az üdítőitalok fogyasztása összefüggésbe hozható az elhízással, a cukorbetegséggel, a szívbetegségekkel, a sztókkal és a rákkal – emellett azonban a depresszió előfordulásának növekedéséhez is közük van, állítja egy új kutatás. A JAMA Psychiatry folyóiratban nemrég megjelent tanulmányt a News Medical ismerteti.

Az üdítőitalok, amelyek világszerte, különösen a gyermekek és a tinédzserek körében népszerűek, tele vannak üres kalóriával, főként cukrokkal, mint a glükóz és a fruktóz, amelyek megemelik a vércukorszintet. Túl sok cukrot tartalmaznak ahhoz, hogy a bél képes legyen ezeket felszívni, a nem felszívódó cukor pedig elősegíti bizonyos baktériumfajok szaporodását, amelyek gyulladást okoznak és a bélhámnak sem tesznek jót. Gyengül a nyálkahártya immunrendszere, így a baktériumok és a baktériumok anyagcsere-melléktermékei a bélrendszerben maradnak.

A gyulladáscsökkentő baktériumok növekvő száma elősegíti a szisztémás gyulladást és az ideggyulladást, ami szorongást és tanulási nehézségeket okozhat, különösen a tinédzserek körében. A magasabb üdítőital-fogyasztás így összefüggésbe hozható a depresszió kockázatának növekedésével, ám meglepő módon ez nem igaz a magas cukortartalmú szilárd ételekre.

Egy szupermarket üdítőital-részlege Olaszországban Fotó: ERIC BERACASSAT/Hans Lucas via AFP

A kutatás azt is állítja, hogy a bél mikrobiomja kulcstényező a depresszió kialakulásában. Bizonyos baktériumok a depressziósoknál nagyobb mennyiségben fordulnak elő, az Eggerthella és a Hungatella baktériumok különösen. A bélben megnövekedő cukortartalom pedig előnyös lehet az Eggerthella számára, amely összefüggésbe hozható a súlyos depresszióval. Anyagcsere-melléktermékei között szerepel az acetát és az arginin, és a depressziós tünetek összefüggenek a magasabb acetátszinttel.

A német kutatásban 405, súlyos depressziós zavarral (MDD) diagnosztizált beteg és 527 egészséges kontrollszemély vett részt. Mind a betegek, mind a kontrollszemélyek többségében voltak a nők.

Az üdítőital fogyasztás összefüggést mutatott a súlyosabb depresszió kialakulásával. Azok, akik több üdítőitalt fogyasztottak, nagyobb valószínűséggel szenvedtek súlyosabb depressziótól. Ennek esélye az üdítőfogyasztás növekedésével körülbelül 8 százalékkal, a nők esetében 16 százalékkal nőtt.

Emellett már a mérsékelt fogyasztás (egy-két üdítő naponta) is összefüggésbe hozható a rosszabb általános egészségi állapottal. A kutatás ennek megfelelően a felvilágosítás, az edukáció fontosságára is figyelmeztet.

