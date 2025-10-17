A Qubit+ tartalmai Az MNB-gyűjtemény sorsa Uráli őseink Orbán nőügyei Oktatási szégyen Pszichedelikus gyógyítás Magára hagyott gyermekvédelem

Grönland mozgásban van, változik az alakja, és ezt most már mérni is tudjuk

Nagy Gergely
október 17.
tudomány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Grönland, a világ legnagyobb szigete, zsugorodik és alakja változik. Az utolsó jégkorszak csúcspontja óta, azaz körülbelül 20 ezer éve, a jégtakaró olvadása enyhíti a szárazföldre nehezedő nyomást, ami a tektonikus lemez és a mély kőzetréteg deformálódását okozza. Az eredmény pedig az, hogy Grönland némileg kisebb lett – írja az IFLScience egy tanulmányról beszámolva.

A hatás azonban nem egyenletes az egész szigeten: egyes részek zsugorodnak és összehúzódnak, míg mások megnyúltak és kiterjedtek. Ennek a geológiai változásnak köszönhetően Grönland mozgásban is van: a kutatók azt találták, hogy az elmúlt 20 évben észak-nyugat felé mozgott, évente körülbelül 2 centiméterrel.

Fotó: KEREM YUCEL/AFP

„Összességében ez azt jelenti, hogy Grönland kisebbé válik, bár ez a jövőben változhat a jelenleg tapasztalható, gyorsuló olvadás miatt” – nyilatkozta Danjal Longfors Berg, a Journal of Geophysical Research: Solid Earth folyóiratban megjelent, erről szóló tanulmány vezető szerzője, a Dán Műszaki Egyetem és a NASA kutatója.

„Az elmúlt évtizedekben megolvadt jég kifelé tolta Grönlandot és emelkedést okozott, így a terület ebben az időszakban valójában nagyobb lett. Ugyanakkor ellentétes irányú mozgást is látunk, ahol Grönland emelkedik és összehúzódik az őskori jégtömeg változásai miatt” – magyarázta Berg.

Grönland 2,1 millió négyzetkilométernyi sziget, az észak-amerikai tektonikus lemezen fekszik. A lemezek a Föld kérgének hatalmas darabjai, és lassan mozognak a bolygó köpenyén, egy forró, félig szilárd kőzetrétegen, amely nagyon lassan áramlik. Ez a dinamika segít megmagyarázni, miért változik ma Grönland alakja. Ahogy a jégtakaró tovább olvad, a földre nehezedő hatalmas súly csökken. Ennek hatására az alatta lévő kéreg és köpeny lassan visszapattan, ami a fizikai szárazföld elmozdulásait okozza.

Ezeknek a mozgásoknak a feltárása érdekében a Dán Műszaki Egyetem kutatói elemezték a Grönland külső szélein elhelyezkedő 58 GPS-állomás adatait. A műszerek nyomon követték a sziget helyzetét, az alapkőzet magasságváltozásait és azt, hogy a szárazföld miként deformálódott. Az adatokat egy modell segítségével elemezték, amely figyelembe veszi az elmúlt 26 ezer év hosszú távú geológiai mozgásait, valamint az elmúlt 20 év GPS-méréseit.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: