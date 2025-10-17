Grönland mozgásban van, változik az alakja, és ezt most már mérni is tudjuk

Grönland, a világ legnagyobb szigete, zsugorodik és alakja változik. Az utolsó jégkorszak csúcspontja óta, azaz körülbelül 20 ezer éve, a jégtakaró olvadása enyhíti a szárazföldre nehezedő nyomást, ami a tektonikus lemez és a mély kőzetréteg deformálódását okozza. Az eredmény pedig az, hogy Grönland némileg kisebb lett – írja az IFLScience egy tanulmányról beszámolva.

A hatás azonban nem egyenletes az egész szigeten: egyes részek zsugorodnak és összehúzódnak, míg mások megnyúltak és kiterjedtek. Ennek a geológiai változásnak köszönhetően Grönland mozgásban is van: a kutatók azt találták, hogy az elmúlt 20 évben észak-nyugat felé mozgott, évente körülbelül 2 centiméterrel.

Fotó: KEREM YUCEL/AFP

„Összességében ez azt jelenti, hogy Grönland kisebbé válik, bár ez a jövőben változhat a jelenleg tapasztalható, gyorsuló olvadás miatt” – nyilatkozta Danjal Longfors Berg, a Journal of Geophysical Research: Solid Earth folyóiratban megjelent, erről szóló tanulmány vezető szerzője, a Dán Műszaki Egyetem és a NASA kutatója.

„Az elmúlt évtizedekben megolvadt jég kifelé tolta Grönlandot és emelkedést okozott, így a terület ebben az időszakban valójában nagyobb lett. Ugyanakkor ellentétes irányú mozgást is látunk, ahol Grönland emelkedik és összehúzódik az őskori jégtömeg változásai miatt” – magyarázta Berg.

Grönland 2,1 millió négyzetkilométernyi sziget, az észak-amerikai tektonikus lemezen fekszik. A lemezek a Föld kérgének hatalmas darabjai, és lassan mozognak a bolygó köpenyén, egy forró, félig szilárd kőzetrétegen, amely nagyon lassan áramlik. Ez a dinamika segít megmagyarázni, miért változik ma Grönland alakja. Ahogy a jégtakaró tovább olvad, a földre nehezedő hatalmas súly csökken. Ennek hatására az alatta lévő kéreg és köpeny lassan visszapattan, ami a fizikai szárazföld elmozdulásait okozza.

Ezeknek a mozgásoknak a feltárása érdekében a Dán Műszaki Egyetem kutatói elemezték a Grönland külső szélein elhelyezkedő 58 GPS-állomás adatait. A műszerek nyomon követték a sziget helyzetét, az alapkőzet magasságváltozásait és azt, hogy a szárazföld miként deformálódott. Az adatokat egy modell segítségével elemezték, amely figyelembe veszi az elmúlt 26 ezer év hosszú távú geológiai mozgásait, valamint az elmúlt 20 év GPS-méréseit.

